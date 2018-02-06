Соревнования «eCopa Coca-Cola» открыты для игроков любого уровня

Coca-Cola объявила о проведении турнира «eCopa Coca-Cola» по FIFA-18 в рамках акции «The Road to the FIFA eWorld Cup 2018», финал которого пройдет в августе этого года, сообщается на сайте Esports Insider.

Данный турнир открыт для игроков любого уровня, что позволит новичкам и любителям потягаться силами с профессионалами мирового уровня. Это позволит увеличить доступность к FIFA esports в целом, утверждают организаторы.

Во Франции уже проходит этот глобальный конкурс, где участники соревнуются, чтобы стать лучшим из 24 французских игроков. Подобные отборочные туры также стартовали в Дании и Норвегии, вскоре к данному турниру присоединятся и остальные участники мирового первенства. Победители национального отборочного этапа будут представлять свою страну в финальном этапе FIFA 18 Global Series Playoffs.

Брэд Росс, директор по глобальному футболу Coca-Cola прокомментировал популярность футбола в киберспортивном направлении: «Болельщики выражают свою страсть и любовь, к футболу играя на поле, посещая стадионы и наблюдая за игрой у экранов телевизоров. Эта страсть с новым поколением превратилась в четвертое измерение - игру EA Sports FIFA».