Но платный сервис может заработать уже в конце лета

«Газпром-медиа» отложил запуск собственного онлайн-кинотеатра «ТНТ-премьер» из-за Чемпионата мира по футболу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Запуск онлайн-кинотеатра должен был состояться в апреле, теперь он переносится на конец лета или даже на осень. Гендиректор субхолдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» Артур Джанибекян сообщил, что субхолдинг изначально планировал развести Чемпионат мира и запуск «ТНТ-премьер».

«Оба эти события очень важны для холдинга „Газпром-медиа“, в который входит и спортивный канал „Матч ТВ“. Сейчас все наши усилия сосредоточены на Чемпионате», — рассказал он.

Подписчики «ТНТ-премьер» смогут смотреть сериалы канала ТНТ раньше, чем они появятся в телеэфире. Один из собеседников издания рассказал, что возможно в библиотеку онлайн-кинотеатра также войдет контент других телеканалов, прежде всего «Пятницы» и ТВ-3. Кроме того, появится и эксклюзивный контент, который не будет выходить на телеканалах субхолдинга. Холдинг обещает ввести и отдельную подписку на спортивный контент.

Недавно четыре крупнейших телехолдинга (ВГТРК, «Первый канал», «Национальная медиа группа» и «СТС медиа») запустили единую онлайн-платформу «Витрина ТВ», которая представляет собой общий плеер для интернет-трансляций. «Газпром-медиа» не вошёл в эту группу, предприняв несколько попыток организовать свой собственный видеосервис.

Так, в 2011 году ТНТ запустил сервис Now.ru, который также работал по подписке, но закрылся через пару лет, не собрав аудитории. Закрылся и видеосервис Zoomby, которым «Газпром-медиа» владел несколько лет вместе с ВГТРК. Однако с тех пор привычки потребления контента и антипиратское законодательство в России сильно изменились, отмечает Джанибекян.