«Витрина ТВ», сочетающая контент большинства федеральных каналов, заработает в начале 2018 года

ВГТРК, «Национальная медиа группа» (НМГ), «СТС медиа» и «Первый канал» запустят единую онлайн-платформу для интернет-трансляций уже в начале 2018 года, сообщает RNS.

За основу единого плеера взяли действующий плеер «Первого канала», он оказался самым проработанным и универсальным среди существующих аналогов. На нем запустят единую платформу для онлайн-трансляций.

ВГТРК, НМГ, «СТС Медиа» и «Первый канал» подписали меморандум о сотрудничестве и договорились, что для трансляций будет использоваться общий плеер, который разместится на самой витрине, на сайтах телеканалов и на сторонних ресурсах.

Ранее появлялась информация, что за основу общего плеера мог быть взять плеер ресурсов холдинга «Газпром-медиа», однако он был признан недостаточно удобным. В том числе из-за этих разногласий «Газпром-медиа» вышел из проекта единой онлайн-витрины, сосредоточившись на развитии собственных интернет-видеоресурсов.

Вторым этапом развития единой онлайн-витрины после запуска общего плеера станет запуск библиотеки, которая должна аккумулировать в себе контент всех телеканалов, участвующих в проекте.

Напомним, что НМГ учредила ООО «Витрина ТВ» — юридическое лицо, на основе которого будет развиваться проект. Он создается для усиления позиций его участников в сети и противодействию пиратам. Его совладельцами будут все холдинги — участники витрины.