Видеосервис проиграл медиахолдингу в апелляционной инстанции



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Девятый арбитражный аппеляицонный суд отставил в силе решение суда первой инстанции о взыскании с ООО «Вебтв», которое управляет онлайн-кинотеатром Zoomby, задолженности перед Всероссийской государственной телерадиокомпанией (ВГТРК), следует из судебных документов.

Онлайн-кинотеатр не смог расплатиться с медиахолдингом за размещение контента на своём сайте по договору 2010 года. Zoomby придётся выплатить ВГТРК долг в размере 46 млн рублей и пеню на 7 млн.

В ноябре 2016 года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВГТРК к Zoomby, но ООО «Вебтв» обжаловало решение в апелляционной инстанции.

Zoomby контролирует холдинг «Газпром-медиа» (ГПМ), ему принадлежит 73% онлайн-кинотеатра. Сейчас проект не поддерживается. ГПМ развивает еще два видеосервиса – Rutube и Pladform, объединенные в альянс «Руформа».