Столько бюджетов рекламодатели дополнительно выделили в связи с футбольным первенством

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 на глобальном уровне принесет рекламному рынку дополнительно $ 2,4 млрд и +10% от всего роста, подсчитали аналитики агентства Zenith. Россия получит рекламные бюджеты в размере $ 64 млн, что составит 2,1% от всего рынка в 2018 году.

Наибольшую выгоду от ЧМ-2018 получит Китай — $ 835 млн (это 1% рынка). Ряд рекламодателей в этой стране, которые планировали сократить бюджеты, увеличили их, чтобы воспользоваться ажиотажем вокруг Кубка.

По оценке Zenith, Мундиаль соберет 3,5 млрд телезрителей по всему миру. Однако из-за разницы в часовых поясах 40% потенциальной телеаудитории будет спать во время трансляций матчей. Социальные медиа, как никогда прежде, станут большой альтернативой для того, чтобы следить за Кубком. Турнир также даст дополнительный трафик новостным и спортивным сайтам, поисковикам, что будет способствовать росту интернет-рекламы, отмечают аналитики.

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

«Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» являются официальными российскими вещателями ЧМ-2018. «Матч ТВ» — единственный канал, который будет транслировать Чемпионат по максимуму.