Таким образом в правительстве будут бороться с контрафактной и контрабандной продукцией на обоих рынках



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Вице-премьер Александр Хлопонин предложил создать единого регулятора для алкогольной и табачной продукции. Задача нового агентства — бороться с контрафактной и контрабандной продукцией на обоих рынках. Если инициативу одобрят, то ЕГАИС будет распространяться не только на оборот алкогольной продукции, но и на производство и розничные продажи сигарет. Мегаведомство может быть создано на базе Росалкогольрегулирования (РАР), пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

О создании единого регулятора говорится в письме Хлопонина президенту. Глава государства уже оставил одобрительную резолюцию, говорит источник издания. По неофициальной информации, в Минфине не поддерживают распространение ЕГАИС на табачную продукцию и не считают ЕГАИС подходящим инструментом для контроля за оборотом сигарет.

Тема борьбы с нелегальным табачным рынком поднималась в октябре 2016 года на совещании у Хлопонина. Позже отрасль направила письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором назвала предложенное регулирование избыточным. Табачные компании указывали, что доля контрафакта и контрабанды на рынке ничтожна и составляет около 2%.

Пресс-секретарь вице-премьера Наталья Платонова сказала, что вопрос прорабатывается правительством по поручению президента. Варианты решений будут доложены Владимиру Путину до конца марта. В администрации Кремля, РАР и Минфине отказались комментировать ситуацию.

Омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования подакцизных товаров Виктор Звагельский находит решение правительства странным. По его словам, объем акцизов от производства сигарет в шесть-семь раз выше, чем от выпуска спиртного, при этом ЕГАИС так и не решила проблему с нелегальным оборотом алкоголя.

В JTI основным источником незаконной продукции считают Белоруссию и другие страны ЕвразЭС. Введение ЕГАИС для легальных табачных производителей не решит проблемы, уверены в компании. В Philip Morris International (PMI) отмечают, что ЕГАИС не учитывает особенности производства сигарет и собственные системы производителей.