Магазин инструментов «220 Вольт» повышает лояльность и узнаваемость бренда с помощью «Человека-мужика»

Две недели назад мы рассказали вам о новом digital-агентстве «Роскреатив» из Санкт-Петербурга. Наши читатели отнеслись к нему скептически, многие решили, что судить будут по работам (и правильно). Накануне «Роскреатив» запустил свой дебютный рекламный ролик.

Креативная команда агентства занялась разработкой рекламного ролика для сети магазинов электроинструментов «220 вольт». Ритейлер лично обратился в агентство, ознакомившись с ним в соцсетях.

Цель проекта: создание первой имиджевой digital-кампании по повышению лояльности и узнаваемости бренда у целевой аудитории.

Ориентироваться решили на мужчин от 25 лет со средним доходом. Это и домашние мастера, которые делают ремонт дома своими руками, и те, кто работает с качественным электроинструментом и знает ему цену. Как говорят в «Роскреатив», «серьезные мужики с серьезным подходом. Соль земли русской. За словом в карман не полезут».

Идея ролика

«Роскреатив» во время запуска агентства обратил внимание на то, что будет заниматься, в частности, созданием «зубодробильных» роликов. Не знаем, что имела в виду команда агентства, но первое видео получилось весьма провокационным и резким.

По сюжету у героев ролика всё валится из рук, а спасением для них стал как раз «Человек-мужик».

«„Человек-мужик“ является центральной фигурой славянского бессознательного. В паре с ядрёной матерью воплощает изначальные силы творения, созидания. Нашей целью было создание видеоряда, напрямую затрагивающего хтонические глубины сознания ЦА. Тактильные вибрации занимают не последнюю роль в послании, поэтому нами были использованы огонь, вода, древо и металл», — поясняет креативная команда агентства «Роскреатив».

Основной канал коммуникации — интернет. Первый этап: имиджевый ролик в соц. сетях VK, Facebook, ОК и YouTube, продвигающийся нативными инструментами, второй этап: серия продуктовых роликов, in-stream продвижение.

«Работа над роликом была стремительной, делали всё в очень сжатые сроки, но ребята из „Роскреатива“ — профессионалы своего дела, поэтому всё удалось! Для нас это был первый опыт сотрудничества с креативным агентством», — рассказывают представители «220 Вольт».

Состав творческой группы:

«220 Вольт» (клиент)

Иван Кулик — Директор интернет-магазина «220 Вольт»

Екатерина Баширова — Руководитель отдела цифровых коммуникаций

Светлана Азоркина -Директор по маркетингу

«Роскреатив» (креатив)

Андрей Грицинский, Артем Кудрявцев — Авторы идеи

Екатерина Старцева — Digital директор

Любовь Новикова — Art директор

Анастасия Соловьева — Руководитель проектов

Иван Егоров — Режиссер