Команда петербуржцев бросит все силы на интегрированные digital-кампании

В конце марта стало известно о появлении на нашем креативном рекламном рынке нового агентства. Интерес в том, что новость пришла от уже знакомых людей для нашей индустрии. Насколько новое это агентство и чем его команда планирует заниматься — в нашем материале.

«„Роскреатив“! Мы — Рос! Мы — Креатив!» — с таким возгласом креативное digital-агентство «Роскреатив» ворвалось на российский рынок пару недель назад.

От мысли о своем агентстве до переезда в офис в центре Санкт-Петербурга прошло 3 месяца — именно столько понадобилось ребятам, чтобы завершить текущие дела, определить ближайшие цели и сделать сайт своему новому детищу.

«Знаете, говорят, у каждого мужчины в жизни наступает момент, когда он хочет открыть свой бар. Вот и нам „пришло время“ делать свое и своими силами. Поговорили с клиентами, получили их поддержку, поняли, что сил и средств на запуск хватает, и сделали этот шаг», — рассказывает креатор агентства «Роскреатив» Артем Кудрявцев.

Несмотря на то, что команда агентства сформировалась в рекламном агентстве Great, она состоит из людей с очень разным бэкграундом.

Например, Екатерина Старцева, digital-директор и основатель «Роскреатива», до Great, в котором она основала и развивала digital-направление, руководила клиентской службой в агентстве Smetana. Продюсер Евгения Мельникова в Great отвечала за блок разработки digital-продуктов и digital media, а до этого работала аккаунт-директором системы дистрибуции Seedr.

Опыт очень разный, но в этом, по словам «Роскреатива», вероятно, и есть ключ к эффективной совместной работе.

Команда агентства продолжит делать то, что умеет лучше всего:

интегрированные digital-кампании

вирусные ролики

нативное продвижение

Планы на будущее у молодого агентства грандиозные. Ребята признаются, многие их клиенты пришли в «Роскреатив» за кампаниями сразу после того, как узнали о запуске, хотя на тот момент у агентства даже не было офиса.

Нельзя не обратить внимание на айдентику. Она создавалась силами арт-директора «Роскреатива» Любови Новиковой. Имиджи в нестандартном виде иллюстрируют российское происхождение и агентства, и его креатива: космонавт, березы и даже нефтяная бочка.

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Отметим, что за это небольшое время с момента старта команда выиграла уже несколько тендеров. На данный момент «Роскреатив» активно работает над проектом со Сколково.