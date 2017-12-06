Sostav.ru спрашивает топов рекламного рынка об итогах 2017 и ожиданиях на будущий год

Sostav.ru продолжает серию публикаций в формате блиц-интервью с топ-менеджерами медийного и рекламного бизнеса. Редакция задает им два вопроса – о том, как изменился рекламный рынок в 2017 году и что его ждет в следующем. Сегодня своим мнением делится исполнительный директор рекламной группы Publicis Media Russia, российского подразделения Publicis Groupe, Сергей Белоглазов.

Какие события и тренды оказали наибольшее влияние на рекламный рынок этом году? И почему?

Я бы назвал 2017 год годом продолжения движения в рамках трендов, сформированных в 2016 году.

Объем рекламного рынка опять двузначно вырос, несмотря на существующую стагнацию потребления. Продолжился поиск баланса между классическим маркетингом, построением брендов и performance-маркетингом. Баланс пока не найден. Агентский рынок ускорил движение к состоянию, когда реальная конкуренция агентств происходит на том поле, где она должна быть – в максимизации преимуществ для клиентов через технологические наработки и глубокое понимание их бизнеса.

Этому процессу способствовало общее стремление участников рынка к повышению уровня прозрачности. Подтверждениями этому факту являются и все большее количество трехсторонних договоров с Национальным рекламным альянсом, и серьезная дискуссия по поводу brand safety и viewability, которая нашла отражение в конкретных шагах участников рынка, и увеличившееся число рекламодателей, которые понимают, что ценовые тендеры (в том виде, в котором они проводились в последние годы) не имеют смысла.

Что ожидает рынок в 2018 году? Какие тренды будут определять его развитие?

2018 год станет годом развития трендов, наметившихся в 2017 году, и рынок будет продолжать двигаться в этом направлении – если только политика и экономика не внесут свои коррективы.