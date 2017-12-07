В ответ на решение Олимпийского комитета об отстранении России бренд выпустил модель с государственным флагом

Производитель люксовых смартфонов Caviar собирается подарить iPhone X с российским триколором и строками Государственного Гимна РФ первому из наших спортсменов, кто получит золотую медаль на Олимпиаде в Корее. Таким образом российский триколор сможет сопровождать отечественных атлетов в Пхенчхане, несмотря на запреты МОК.

Caviar создал абсолютно новый дизайн смартфона, представляющий собой изображение Российского триколора, воплощенного в виде панно из композитного камня красного, синего и белого цветов. На модели присутствуют государственные символы — Герб страны и табличка со строками из Гимна, покрытые золотом.

Модель создана в ответ на решение Олимпийского комитета об отстранении России от участия в зимних Олимпийских играх-2018.

«Мы, как бренд смартфонов с эксклюзивными дизайнами, создали специальную модель, в которой объединены российский флаг, гимн и герб, чтобы помочь нашим клиентам продемонстрировать их гражданскую позицию, их поддержку и солидарность с нашими спортсменами и героями. Наш флаг — всегда с нами, наш гимн всегда будет звучать. Этот телефон — говорит громче всяких слов, он создан, чтобы показать, что наш дух не сломлен!», - рассказал о позиции Caviar президент бренда Сергей Китов.

Эксклюзивные модели уже доступны для заказа. Стоимость iPhone X Russia Триколор — 232 000 рублей.