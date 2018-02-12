Теперь к покупке выставленных на аукцион автомобилей допускаются и обычные пользователи

Российский онлайн-аукцион подержанных автомобилей CarPrice запустил онлайн-автомаркет CarPrice Market для продажи подержанных автомобилей для всех пользователей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.

CarPrice меняет механику работы сервиса, допуская к покупке выставленных на аукцион автомобилей и обычных пользователей. Пользователь может выставить свой автомобиль на аукцион, где ставки в режиме реального времени делают автодилеры со всей страны.

«Автовладелец не может самостоятельно выставить автомобиль на CarPrice Market, так как для этого необходимо пройти осмотр на одной из наших точек. В случае интереса со стороны покупателя наши сотрудники свяжутся с владельцем авто и организуют встречу», – объясняет гендиректор CarPrice Денис Долматов.

Все выставленные на аукцион автомобили проходят проверку по 500 параметрам с помощью осмотра на точках CarPrice, то есть пользователи не смогут самостоятельно выставить авто.

CarPrice зарабатывает на комиссии в размере 2-5% от сделки. В начале проекта на автомаркете будет представлено около двух тысяч авто, но к концу года, как планируют в CarPrice, их количество приблизится к 200 тысячам.

По данным CarPrice и агентства «Автостат», в России в 2017 г. было продано 5,3 млн подержанных машин, из них 10% продают дилеры, 30-50% – посредники среди частных лиц. В CarPrice объем рынка подержанных авто оценивают примерно в $35 млрд в год, при этом доля аукционов не превышает 1%.

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