Бывший владелец «Магнита» создал инвестиционный фонд

Выручив 138 млрд рублей от продажи группе ВТБ 29,1% акций «Магнита», основатель ритейлера Сергей Галицкий создал инвестиционный фонд, который уже рассмотрел несколько активов в сфере производства продуктов питания, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, в июне 2018 года Галицкий учредил в Краснодаре ООО «СН Капитал», чьим основным видом деятельности указано предоставление финансовых услуг. В фонде уже сформирована команда, его возглавит Дмитрий Чижевский. В качестве объекта первых инвестиций рассматривались несколько производителей продуктов на юге России, но никаких проектов пока отобрано не было, сообщает источник.

Для бизнесмена это знакомый рынок: в прошлом им уже были созданы проекты, в частности, в сфере производства кондитерских изделий. Сергей Галицкий — основатель и бывший основной владелец сети «Магнит». В феврале 2018 года он объявил о продаже 29,1% акций «Магнита» группе ВТБ за 138 млрд руб. и уходе из руководства ритейлера. Решение он объяснил расхождениями во взглядах с инвесторами на дальнейшее развитие компании.

Кроме того, у Галицкого есть проекты в сфере производства продуктов питания, не связанные напрямую с бизнесом «Магнита». Так, он владеет краснодарским комплексом Constell Group, который в том числе выпускает кондитерские изделия под брендами Waff!, «Сласть народу» и др. Кроме того, бизнесмену принадлежит ООО «Русский терруар», которое планировало винодельческий проект в Краснодарском крае. В апреле 2018 года компания зарегистрировала в Роспатенте товарный знак Galitskiy & Galitskiy.