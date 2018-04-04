На заре соцсети он развивал ее вместе с Павлом Дуровым

Илья Перекопский, который с 2007 года по 2014 год был вице-президентом и коммерческим директором ВКонтакте, занял пост вице-президента мессенджера Telegram, сообщил он на своей странице в Facebook.

Он был в одной команде с Павлом Дуровым, когда соцсеть ВКонтакте только начинала свою работу. После ухода из нее в 2014 году Илья Перекопский стал венчурным инвестором, преимущественно в области финтеха. В 2017 году основал проект для создания токенизированных фондов и криптовалютных инвестиций Blackmoon Crypto. В ходе ICO криптостартап собрал $ 30 млн.

В январе 2014 года Павел Дуров продал свою долю во ВКонтакте гендиректору «МегаФона» Ивану Таврину, который потом перепродал ее Mail.Ru Group Алишера Усманова. В это же время ушел и Илья Перекопский, а через месяц стал консультантом другого акционера ВКонтакте, фонда United Capital Partners, которому принадлежали 48% акций соцсети. Именно конфликт с UCP, который годом ранее приобрел доли основателей ВКонтакте Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева, привел Дурова к уходу из соцсети и продажи своих акций.

ICO Telegram, анонсированное его создателем Павлом Дуровым, вызвало колоссальный ажиотаж у инвесторов по всему миру. В результате двух раундов мессенджер привлек $ 2,55 млрд. Деньги от ICO Telegram направит на развитие новой блокчейн-платформы TON c собственной криптовалютой и системой денежных переводов, которая сможет конкурировать с Visa и Mastercard.