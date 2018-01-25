Медиаагентство и клиент пытались скрыть секс-скандал

Отношения между агентством и клиентом вышли на новый уровень. Бывшая сотрудница Initiative, баингового агентства IPG, обвинила сотрудника Dr Pepper Snapple Group Inc. в сексуальных домогательствах. Поскольку компания была важным клиентом, жалобы женщины не только не помогли, но даже обернулись против нее.

В суд Южного Округа Нью-Йорка обратилась Нэнси Мучароне, занимавшая в Initiative должность замдиректора, пишет Wall Street Journal. Как утверждает истица, медиаменеджер Dr Pepper Джастин Уайтхэд неоднократно делал ей непристойные предложения, а когда она отвергла их, начал приставать, снял с нее рубашку и хватал за грудь и ягодицы.

Инцидент произошел в августе. Менеджеры Initiative рекомендовали женщине не обращаться в HR-отдел, поскольку Dr Pepper является важным клиентом. Истица все же обратилась к специалистам, но агентство ограничилось отправкой непосредственного руководителя Мучароне на тренинг «Уважение на рабочем месте».

Ответчиками выступают Initiative, Dr Pepper и Уайтхэд. Мучароне добивается компенсации утраченных доходов и пособий, медицинских расходов и морального ущерба. Участие Initiative в деле связано с тем, что руководство агентства якобы чинило препятствия бывшей сотруднице. В иске говорится, что, когда топ-менеджеры узнали о ее намерении обратиться в суд, рабочая обстановка стала невыносимой. Начальство стало мстить, активно критиковать ее и советовать сменить команду либо агентство внутри IPG, заявляет Мучароне.

В Dr Pepper сообщили, что компания незамедлительно приняла меры и уволила провинившегося сотрудника. Глава американского офиса Initiative Эми Армстронг заявила, что агентство проинформировало клиента о неподобающем поведении сотрудника сразу после получения жалобы HR-отделом. Мучароне могла сменить клиента или занять аналогичную должность, но она отклонила все предложения и покинула компанию, сказала Армстронг.

Напомним, согласно опросу Американской ассоциации рекламных агентств (4A’s), более половины женщин-рекламистов хотя бы раз сталкивались с сексуальными домогательствами. За последние годы неосторожные слова или действия стоили работы бывшему президенту Saatchi & Saatchi Кевину Робертсу, экс-главе JWT Густаво Мартинесу, креативному директору Martin Agency Джо Александеру и ряду других специалистов.