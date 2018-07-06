Николай Усков будет добиваться восстановления на работе и компенсации морального вреда

Бывший главный редактор русской версии Forbes Николай Усков подал иск к издателю журнала Forbes АО «АС РУС МЕДИА» о восстановлении в должности и c требованием компенсации морального вреда, сообщает «РИА Новости».

«Это один из первых исков, которые я намерен подать, он касается только моего незаконного увольнения. Речь идет о восстановлении меня на работе в должности главного редактора журнала Forbes, речь идет о выплате мне зарплаты за этот период вынужденного прогула и возмещении морального вреда», — рассказал бывший главред Forbes.

Усков настаивает, что в компании нарушали закон о СМИ, задерживали зарплаты и оказывали давление на журналистов.

В июне стало известно, что Николая Ускова уволили с должности главного редактора Forbes Россия. В компании мотивировали соответствующее решение неудовлетворительным качеством его работы, а также нарушениями трудовой дисциплины, которые допускал главред. В свою очередь Усков называл причиной своего увольнения конфликт с собственником и заявлял, что будет оспаривать увольнение в суде.