Сокращения расходов удалось добиться благодаря переоценке существующих объектов

Глава Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что бюджет на подготовку к Чемпионату мира по футболу в России сократился более чем в два раза по сравнению с первоначальным проектом 2009 года, сообщает «Интерфакс».

Сорокин сообщил, что реализация инфраструктурной программы «подходит к завершению». Сокращения планируемых расходов удалось добиться благодаря существующей инфраструктуре и анализу ее возможного использования.

«480 млрд рублей — такова стоимость инфраструктуры к Чемпионату мира, остальное — частные инвестиции в гостиницы, частные предприятия», — сказал он.

Когда подготовка к Чемпионату мира только начиналась, размер необходимых расходов, по словам Сорокина, оценивался в 1 трлн 200 млрд рублей.

«Природа мероприятия такова, что оно позволяет не создавать ничего невостребованного, ненужного. Все, что мы строим, будет полезно гражданам тех субъектов, в которых пройдет чемпионат мира, и не только, так как у нас есть базы команд, которые находятся в городах, не принимающих чемпионат мира. Это инвестиции в транспортную инфраструктуру, в благоустройство городов, энергетическую инфраструктуру, медицину, это все то, чем мы будем пользоваться в последствии», — отметил он.