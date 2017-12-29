Российские чиновники рассчитывают улучшить образ России на международной арене, но туристическая отрасль может не оправдать надежд

Три года назад чиновники Ростуризма прогнозировали, что в страну на ЧМ-2018 приедет на 30–40% больше туристов, чем в 2014 году на зимнюю Олимпиаду в Сочи, это всего 2,6–2,8 млн путешественников. Однако эти прогнозы вряд ли оправдаются, сообщает «Коммерсант».

Проходивший летом 2017 года Кубок конфедераций, который предшествует ЧМ, не вызывает оптимизма. Официальная статистика зафиксировала в тот период даже падение турпотока. Данные Росстата показывают: во втором и третьем кварталах 2017 года Россию посетили 14,6 млн иностранцев — это на 2,8% меньше, чем за тот же период 2016 года.

В начале декабря оргкомитет мундиаля заявил, что темпы продаж вполне удовлетворительные. Уже куплено в общей сложности 760 тыс. билетов, 53% приобрели иностранцы, остальное — россияне. В Ассоциации туроператоров России прогнозируют, что на ЧМ-2018 в страну приедут от 500 тыс. до 3 млн болельщиков. Эксперты международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield пессимистичны, они не ожидают более 450 тыс. иностранных болельщиков.

Собеседники из числа турагентов объясняют отсутствие интереса к ЧМ-2018 со стороны иностранных болельщиков политическими факторами: в силу сложившихся причин в западной прессе у России, что называется, unfriendly image. Кроме того, в Москве средние цены на период мундиаля вдвое выше обычных.

Размещение в Нижнем Новгороде к датам турнира подорожает в 3,2 раза: апартаменты будут стоить 19 тыс. руб. в сутки. Из-за такой дороговизны города ЧМ-2018, даже получив болельщиков, могут в разгар сезона потерять обычных туристов, равнодушных к футболу, опасаются туроператоры.