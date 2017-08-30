СМИ заключили взаимовыгодное соглашение



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BuzzFeed и «Медуза» заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого собираются обмениваться материалами, а также готовить совместные расследования на двух языках. Русскоязычные версии материалов будут выходить на «Медузе», а англоязычные — на BuzzFeed.

Кроме того, в рамках сотрудничества редакции смогут публиковать материалы друг друга, а также обмениваться опытом между сотрудниками.

В BuzzFeed сообщили, что заинтересованы подобным сотрудничеством, так как новости о России интересны за рубежом, однако доступных материалов не так много. «Очень рад работать с @meduza_en/@meduzaproject, одним из лучших мировых новостных стартапов последнего времени», — написал в своем Twitter Бен Смит, главный редактор Buzzfeed.

«Будет здорово, если мы сможем показать, что в России качественная журналистика, и что наша страна — это не только Путин и хакеры, а множество других событий — страшных, удивительных и веселых», — добавил главред «Медузы» Иван Колпаков.