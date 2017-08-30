Баннерная реклама позволит зарабатывать там, где компания еще не успела построить платформу для нативной рекламы



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BuzzFeed меняет рекламную стратегию: издание будет размещать у себя баннеры. До этого основным источником дохода компании была нативная реклама, сообщает Business Insider.

Сайт компании, который в июне посетило 75 млн американских пользователей, разрешит рекламодателям размещать объявления на главной странице, страницах материалов и в мобильных приложениях.

Вместе с тем, компания разрабатывает новый способ для сочетания programmatic и нативной рекламы. Размещения через programmatic стали качественнее: баннеры загружаются быстрее и ориентированы, в основном, на мобильных пользователей. Кроме того, баннерная реклама позволит зарабатывать там, где компания еще не успела построить платформу для нативной рекламы.

Ранее BuzzFeed уже практиковал возможность размещения баннеров: для комедийного сервиса Seeso, и для мультфильма «Гадкий я 3». Ожидается, что баннеры можно будет разместить через Facebook Audience Network и Google DoubleClick Ad Exchange.