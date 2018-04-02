Креатив брендов к 1 апреля, как всегда, безграничен

«Бургер Кинг» всегда крайне заботлив к своим гостям. Вот и сейчас ресторан быстрого питания разработал новинку для своего меню, а чтобы не пришлось тратить время на ожидание в очереди, предложил установить интерфейс для заказа прямо у себя в квартире.

На самом деле, нет.

Рестораны «Бургер Кинг» по всему миру не могли пройти мимо соблазна разыграть всех 1 апреля.

Перед минувшими выходными стало известно о новинке в меню бренда — шоколадном воппере. Бургер для любителей сладкого готовился к выходу в России, Сингапуре и во многих других странах.

За новостью о шоколадном воппере «Бургер Кинг» представил еще одно обновление, а точнее, новую услугу ресторана. Теперь установить интерфейс для заказа блюд можно прямо у себя дома.

Полагаем, что с тем же успехом можно было бы позвонить в службу доставки или воспользоваться онлайн-заказами в приложении, но разве это интересно?

Бельгийское представительство бренда представило ролик, продвигающий новый сервис. Главный герой видео делает заказы ногой, во сне и прямо из душа.