Аромат и вкус зубной пасты «Воппер Fresh» напоминают вкус мяса, уверяют в рекламе



Фото пресс-службы Burger King

Сеть ресторанов быстрого питания Бургер Кинг давно зарекомендовал себя как мастеров ситуативного маркетинга и скандального пиара. Новая акция сети фаст фуда - очередное тому подтверждение. 31 марта Бургер Кинг объявил о запуске фирменной зубной пасты со вкусом Воппера (основного сэндвича в меню сети), говорится в официальном пресс-релизе компании.

«В книгах отзывов и предложений мы заметили множество положительных комментариев о вкусе Воппера. Из этого и родился проект сделать так, чтобы у наших гостей была возможность чувствовать этот вкус с самого утра и ночью», - рассказал об акции Дмитрий Медовый, генеральный директор «Бургер Кинг Россия».

Первая поставка зубной пасты «Воппер Fresh» пришла в ресторан в Москве по адресу ул. Красная Пресня, 4. Представители Бургер Кинга уверяют, что аромат и вкус зубной пасты «Воппер Fresh» напоминают вкус мяса, приготовленного на огне.

Похоже сотрудники Бургер Кинга по всему миру считают запах и аромат Воппера самым привлекательным на земле. Например, в 2015 году японские сотрудники Бургер Кинга выпустили духи под названием «Пламенный гриль». Тогда аромат стал частью необычной рекламной кампании «Нет воппера, нет жизни».