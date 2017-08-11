Компания претендует на лидерство в области автоматизации рекрутинга



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Отделение Burger King в России запустило автоматизированный сервис по поиску персонала «Робот Вера».

Новый сервис подключается к наиболее популярным сайтам по поиску работы, таким как HeadHunter.Ru, SuperJob.Ru, звонит подходящим по описанию кандидатам и рассказывает о вакансии. Если кандидат заинтересовался вакансией, а «Вера» сочла его подходящим по профилю, то звонок передается на менеджера по персоналу для оформления сотрудника.

«Робот Вера снизила наши затраты на привлечение персонала на 9%. Сегодняшние реалии таковы, что все сферы бизнеса стараются автоматизировать бизнес-процессы и снизить затраты без ухудшения качества, и мы рады, что в области автоматизации рекрутинга мы являемся лидерами рынка», - сообщила Гульнара Горишняя, руководитель управления подбора и оценки персонала «Burger King Россия».

Напомним, что торговая сеть «Пятерочка» в июле так же тестировала голосовых роботов Веру и Ермила для поиска и найма сотрудников.

Добавим, сегодня же стало известно, что МТС объявил о назначении на должность специалиста по подбору персонала робота Веры – робота-рекрутера, работающего на базе технологии искусственного интеллекта.

МТС заключила годовой контракт на использование робота после трехмесячного тестового периода. За время теста Вера поставила рекорд по количеству отсмотренных резюме кандидатов, оценив на соответствие требованиям МТС более 100 000 резюме в 50 городах России, и наняла в результате 69 сотрудников. По результатам тестирования компания Stafory, создатель робота Вера, внесла доработки специально под запросы МТС: увеличила объем просматриваемых роботом резюме, улучшила аналитические отчеты для рекрутеров, добавила новые функции (например, переадресацию заинтересовавшегося кандидата на живого рекрутера).



«Мы активно развиваем сервис, который облегчит работу рекрутера в разы. Технология выполняет задачу по поиску и первичной квалификации кандидатов в сотни раз быстрее, чем рекрутер. Обработка резюме ведется параллельно, а не последовательно, как это делал бы человек. В некоторых случаях Робот позволяет автоматизировать процесс практически полностью, оставляя на штатных рекрутерах только задачу по собеседованию кандидата и принятию финального решения», - пояснил основатель компании Стафори Александр Ураксин.