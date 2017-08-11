Depositphotos
Отделение Burger King в России запустило автоматизированный сервис по поиску персонала «Робот Вера».
Новый сервис подключается к наиболее популярным сайтам по поиску работы, таким как HeadHunter.Ru, SuperJob.Ru, звонит подходящим по описанию кандидатам и рассказывает о вакансии. Если кандидат заинтересовался вакансией, а «Вера» сочла его подходящим по профилю, то звонок передается на менеджера по персоналу для оформления сотрудника.
«Робот Вера снизила наши затраты на привлечение персонала на 9%. Сегодняшние реалии таковы, что все сферы бизнеса стараются автоматизировать бизнес-процессы и снизить затраты без ухудшения качества, и мы рады, что в области автоматизации рекрутинга мы являемся лидерами рынка», - сообщила Гульнара Горишняя, руководитель управления подбора и оценки персонала «Burger King Россия».
Напомним, что торговая сеть «Пятерочка» в июле так же тестировала голосовых роботов Веру и Ермила для поиска и найма сотрудников.
Добавим, сегодня же стало известно, что МТС объявил о назначении на должность специалиста по подбору персонала робота Веры – робота-рекрутера, работающего на базе технологии искусственного интеллекта.
«Мы активно развиваем сервис, который облегчит работу рекрутера в разы. Технология выполняет задачу по поиску и первичной квалификации кандидатов в сотни раз быстрее, чем рекрутер. Обработка резюме ведется параллельно, а не последовательно, как это делал бы человек. В некоторых случаях Робот позволяет автоматизировать процесс практически полностью, оставляя на штатных рекрутерах только задачу по собеседованию кандидата и принятию финального решения», - пояснил основатель компании Стафори Александр Ураксин.