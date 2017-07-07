Изобретение экономит до 200 человеко-часов в месяц



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Торговая сеть «Пятерочка», которая входит в холдинг X5 Retail Group, совместно с компанией-разработчиком «Стафори» протестировала голосовых роботов Веру и Ермила для поиска и найма сотрудников, сообщает Коммерсантъ.

Вера умеет распознавать человеческую речь, подбирать кандидатов на рекрутинговых порталах по заданным параметрам и дозваниваться до потенциальных соискателей, чтоб рассказать им о вакансиях в «Пятерочке». Затем робот передает эту информацию сотрудникам HR-отдела.

За первые три месяца работы Вера позвонила 16,6 тысячам человек, из них 1,3 тысяч соискателей согласились на собеседование. Всего с помощью робота на работу в «Пятерочку» было принято 0,08% от общего плана найма торговой сети.

Ермил тоже будет звонить потенциальным работникам магазинов. Получив от кандидата положительный ответ, он автоматически переключит его на сотрудника в HR-отделе.

Кроме того, «Пятерочка» запустила чат-бота в мессенджерах WhatsApp и Viber, чтобы кандидаты могли получать ответы на вопросы об условиях работы в любое удобное для них время. Программа способна подбирать вакансии, используя геолокацию соискателя и записывать его на собеседование. С чат-ботом с момента запуска проекта в марте 2017 года пообщались более 30 тысяч кандидатов.