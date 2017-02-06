Новая реклама ресторана причинила ему нравственные страдания и негативно повлияла на работу



Иллюстрация: скриншот из рекламы "Бургер Кинга"

Клоун из Москвы подал в суд на «Бургер Кинг». Он обратился в Пресненский районный суд с просьбой взыскать 200 тысяч рублей с сети ресторанов Burger King за «разжигающую ненависть» рекламу наггетсов.

Истец утверждает, что рекламный ролик негативно повлиял на его работу. После выхода рекламы заказчики не хотят звать клоунов на мероприятия. В видеоролике клоун спрашивает у директора «Бургер Кинга» разрешения потрогать куриные яица, и теперь клоуны не кажутся людям "безопасными персонажами".

Истец сообщает, что действия Burger King принесли ему материальный вред и нравственные страдания.

В распоряжении Sostav оказался текст иска. Истец пишет:

В январе 2017 г. в сети интернет появился видеоролик компании «Бургер Кинг», который представляет собой рекламу промо-мероприятия «9 куриных наггетсов за 69 рублей». По сюжету за столиком сидят трое (пожилой человек, клоун и генеральный директор «Бургер Кинга»). Обсуждают вкус куриного мяса. В ходе разговора выясняется, что у их куриц яйца «круче». В этот момент в руках у представителя «Бургер Кинг» появляется курица с мужскими парными гонадами. Клоун просит разрешения потрогать эти самые парные гонады. Директор компании разрешает. Зрителям не показывают, но ясно, что клоун реализует свое намерение. Этим рекламным роликом американская компания «Бургер Кинг» разлагает молодежь и разжигает ненависть к социальной группе «Клоуны». Я работаю аниматором на детских праздниках и выступаю в роли клоуна. Это существенный источник дохода. После выхода этого ролика я стал «дядей в гриме, который трогает чужие яйца». Я потерял несколько заказчиков. В вежливой форме они сказали, что клоуны не кажутся им безопасными персонажами.

Рекламный ролик с участием актеров, похожих на Рональда Макдональдса и полковника Сандерса, появился в сети второго февраля. В нем Burger King вспомнил своих главных конкурентов - "Макдоналдс" и KFC.

"Бургер Кинг" и "Макдоналдс" часто используют образы друг друга в рекламе. Так, в 2016 году "Макдоналдс" снял ролик о том, что у сети Burger King мало ресторанов, а Burger King ответил на критику в своей рекламе. По сюжету пара французов купили кофе в "Макдоналдсе", чтобы набраться сил для поездки длиной в 258 километров. Именно на таком расстоянии находится Burger King, в который и едут французы.