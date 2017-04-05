В преддверии ЧМ-2018 власти легализовали рекламу букмекерских контор



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В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 президент Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение отчислений для развития спортивных организаций. Он обязывает букмекерские конторы заключать соглашения об использовании символики и наименований спортивных мероприятий с субъектами профессионального спорта: общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами. На основании этих соглашений конторы будут делать целевые отчисления. С 1 апреля закон вступил в силу.

Большая часть средств (80%) пойдет на развитие профессионального спорта, остальные деньги направят на поддержку детско-юношеского спорта. Каждый квартал букмекерам придется отчислять 5% от базы расчета целевых отчислений, при этом сумма не должна быть меньше 15 млн рублей.

Взамен власти легализовали рекламу букмекерских контор. Теперь им разрешено рекламировать свои услуги: во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок) при условии, что общая продолжительность такой рекламы составляет не более 20% общего допустимого времени трансляции рекламы во время трансляции спортивных соревнований; в специализированной спортивной прессе.

А также в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в интернете): на сайтах спортивных онлайн-СМИ, на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг, на сайтах, владельцем которых является учредитель общедоступного телеканала спортивной направленности.

Кроме того, средства индивидуализации организаторов азартных игр можно размещать в спортивных сооружениях, на спортивной форме спортсменов и (или) спортивных клубов. Вице-премьер Виталий Мутко уже заявил, что бюджет рассчитывает на получение 250 млн рублей ежеквартально. «Согласитесь, один миллиард рублей в год – это уже серьёзная инвестиция», — сказал чиновник.

БК «Лига Ставок» оперативно объявила о намерении заключить соглашения с крупнейшими спортивными федерациями и профессиональными лигами: Российским футбольным союзом, Континентальной хоккейной лигой и с Единой лигой ВТБ. Соответствующие соглашения уже подписаны со стороны компании и направлены в адрес руководства организаций, сообщает «Чемпионат». Как отмечают юристы, российские букмекеры смогут принимать ставки на матчи ЧМ-2018 без заключения соглашений с ФИФА, которая не является субъектом российского профессионального спорта.