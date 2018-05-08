Участниками крупнейшей для бренда кампании станут жители и гости более чем 50 стран мира

Budweiser — официальный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Этим летом компания и её ведущие бренды удивят болельщиков самой необычной рекламной кампанией: тысячи дронов доставят пиво Budweiser в руки футбольных болельщиков по всему миру и активируют энергию уникальных бокалов с красной подсветкой Red Light Cups, загорающихся особенно ярко при оглушительном шуме оваций болельщиков.

Сотрудничество Budweiser и FIFA World Cup продолжается уже более 30 лет. Budweiser является официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, а компания Anheuser-Busch InBev использует свое международное портфолио высококачественных сортов пива и предоставляет расширенные спонсорские права своим ведущим брендам на нескольких локальных рынках, включая такие бренды, как Brahma (Бразилия), Harbin (Китай), Corona (Мексика), Jupiler (Бельгия и Нидерланды), «Клинское» (Россия), Hasseröder (Германия) и Beck’s (Италия).

Сегодня бренд Budweiser представляет новую глобальную рекламную кампанию Light Up the FIFA World Cup, призванную отразить энергетику крупнейшего спортивного события в мире и стремление бренда поддержать болельщиков, которые следят за матчами, празднуют успехи любимых игроков, отмечают яркие моменты и победы команд на турнире.

Мигель Патрисио, глобальный директор по маркетингу Anheuser-Busch InBev Самое популярное событие в мире спорта, Чемпионат мира по футболу FIFA, предоставляет уникальную возможность бренду Budweiser для прямой коммуникации с миллионами футбольных болельщиков во всех странах. Это крупнейшая в нашей истории кампания, и она наглядно демонстрирует, как мы объединяем болельщиков вокруг их любви к футболу и пиву. Проект воплотит в себе все самое лучшее, яркое и позитивное, что может предложить бренд, а болельщики смогут насладиться незабываемыми моментами на наших мероприятиях, которые мы готовим для них в период Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

В России кампания будет запущена под брендом BUD Alcohol Free. В ней будут задействованы все основные каналы коммуникаций — телевидение, интернет и социальные сети.

Кампания в поддержку Чемпионата мира в России пройдет под названием «Зажги на Чемпионате мира по футболу FIFA». По словам создателей, оно очень точно отражает ее основную идею — зарядить болельщиков во всем мире невероятной энергией приближающегося турнира.

Глобальная рекламная кампания Light Up the FIFA World Cup пройдет более чем в 50 странах мира и будет состоять из нескольких ярких рекламных роликов длительностью 15, 30 и 90 секунд.

В разработке крупнейшей для бренда рекламной кампании приняли участие креативная in-house команда Budweiser, а также внешние агентства — Anomaly, Blacksmith Productions, и Ridley Scott Associates.

Red Light Cups

Главным символом кампании Light Up the FIFA World Cup станут уникальные бокалы Red Light Cups, символизирующие мощную энергетику и поддержку болельщиков во время просмотра матчей турнира.

В отличие от предыдущих фирменных бокалов, посвященных Чемпионату мира по футболу FIFA, новая версия дополнена красной подсветкой, реагирующей на шум и эмоции фанатов. При этом частота ее включения и яркость возрастают в зависимости от уровня громкости болельщиков на стадионе.

В период турнира более чем в 50 странах мира зажгутся свыше восьми миллионов бокалов. На каждом стадионе, на котором пройдут матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, при покупке пива болельщики получат его в бокалах Red Light Cups. В других странах участники массовых просмотров матчей, организованных официальный спонсором, получат такие бокалы бесплатно при покупке пива из специальной серии. Всего будет выпущено более 70 дизайнов таких бокалов, включая версии для отдельных матчей и версии на разных языках.

Компания также разработала ряд иных предтурнирных и турнирных активаций, которые помогут болельщикам окунуться в настоящую атмосферу праздника. Невероятные мероприятия объединят гостей и болельщиков в BUD Hotel, на борту BUD Boat и на главном танцполе турнира — в BUDxGipsy.