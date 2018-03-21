Создатель бренда Станислав Кауфман хочет вернуть его в топ-5

Московский завод «Кристалл» станет единственным производителем «Путинки». Он также будет отвечать за дистрибуцию водки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора предприятия Романа Малышева.

Завод уже ведет переговоры о дистрибуции с десятью партнерами по всей России. В текущем году «Кристалл» намерен выпустить и продать не менее 500 тыс. «Путинки».

"Мы уже практически договорились примерно с десятью крупными дистрибуторами, работающими от Калининграда до Владивостока, о продажах «Путинки» вместе с другими нашими брендами", — сообщил Малышев.

Бренд «Путинка» придумал в 2003 году маркетолог Станислав Кауфман. За последние годы продажи бренда снизились до минимальных значений. Если в 2011 году по продажам эта водка была в топ-3 в России, то сейчас она не попадает в топ-40. Кауфман, занимающий пост бренд-директора «Кристалла», будет заниматься реанимацией «Путинки» и ее возвращением в топ-5.

«У меня уже был опыт реанимации „Путинки“ в 2015 году, когда она возвращалась на четвертое место по продажам. Надеюсь, что в эту же реку мне получится войти и в третий раз», — говорит маркетолог.

Передача прав на управление брендом стала актуальной из-за проблем предыдущих дистрибуторов «Путинки» «Статус-групп» и «Кристалл-Лефортово». Как сообщалось ранее, группа компаний «Кристалл-Лефортово», владеющая брендами водки «Путинка», «Столичная» и «Старая Москва», вскоре прекратит выпуск алкоголя. Причиной стало финансовое положение группы.