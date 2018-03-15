Алкогольная группа «Кристалл–Лефортово» останавливает работу своих заводов из-за долгов

Группа компаний «Кристалл-Лефортово», владеющая брендами водки «Путинка», «Столичная» и «Старая Москва», прекратит выпуск алкоголя. Один из заводов компании уже закрыт, два других остановятся в ближайшее время, сообщает «Коммерсант» со ссылкой директора по маркетингу группы Аллы Постновой.

Причиной стало финансовое положение группы, осложнившееся крахом ее партнера по дистрибуции «Статус-групп», чей долг перед «Кристалл-Лефортово» достиг 6 млрд рублей.

«Это произойдет без процедуры банкротства, но с сокращением персонала»,— отметила Постнова.

В начале года компания также закрыла свой третий завод в Курске. Дальнейшее производство брендов, возможно, будет осуществляться посредством контрактов с другими производителями алкоголя.

Участники алкогольного рынка подтверждают, что группа «Кристалл-Лефортово» оказалась в сложной финансовой ситуации в связи с крахом дистрибуторской компании «Статус-групп», с которой в начале 2017 года «Кристалл-Лефортово» объединила продажи. От «Статуса» в общий портфель вошли водки «Добрый медведь», «Калина красная», Drova, «Путинка» и др., от «Кристалл-Лефортово» — «Старая Москва», «Праздничная», «Белая сила» и др. Как единый дистрибутор «Кристалл-Лефортово» и «Статус» стали крупнейшим оптовым продавцом водки в России. В начале 2018 года компании, входящие в ГК «Кристалл-Лефортово», получили иски, общая сумма которых превысила 5,5 млрд руб.

По словам Аллы Постновой, в дальнейшем «Кристалл-Лефортово» «сосредоточит усилия на обслуживании контрактов федеральных сетей с удержанием достигнутого ранее уровня объемов продаж».