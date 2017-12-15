Бренд запустил традиционную новогоднюю кампанию

В преддверии Нового года Kinder – любимый бренд всех детей и родителей – стартовал со своими традиционными активностями, помогая всем почувствовать наступление волшебного праздника. Новый год – время исполнения самых заветных желаний, когда каждый ребенок мечтает увидеть Деда Мороза. Уже третий год подряд бренд-команда Kinder помогает родителям исполнить мечту каждого ребенка – получить персональное поздравление от Деда Мороза и поверить в новогоднее чудо.

Кампания, в основе которой лежит идея с уникальными поздравлениями от деда Мороза, взяла своё начало в 2015 году в результате проведения креативного тендера.

Механика: чтобы получить уникальное видеопоздравление, необходимо зайти на сайт, указать имя ребенка и рассказать о его самых ярких достижениях в уходящем году. Как только заявка пройдет модерацию, на основе полученной информации будет подготовлено индивидуальное видеопоздравление. Получить его можно по электронной почте, указанной в заявке.

Проект был реализован не только компанией Ferrero и бренд-командой Kinder, но и агентством Moove, которое отвечало за креативную часть, production и non-media, агентством Media Instinct, взявшим на себя часть по media, и агентством Pilot GT, отвечающим за production.

Идея родилась быстро, но реализация показалась команде трудноисполнимой. Однако уже скоро было найдено уникальное техническое решение, с помощью которого проект удалось воплотить в жизнь.

Съемки самой актуальной кампании «30 000 уникальных поздравлений от Деда Мороза», которая стартовала в начале ноября 2017 года, заняли 2 месяца и проходили в четырёх студиях параллельно. Благодаря слаженной работе всех агентств и отличной команде профессионалов, съемки прошли максимально чётко и без каких-либо казусов.

Если говорить о стратегии размещения и механике взаимодействия с целевой аудиторией, то можно с полной уверенностью сказать, что проект имеет уникальный, беспрецедентный вирусный эффект и «шерабилити» контента в социальных сетях. Для продвижения использовались популярные паблики для мам, а также блогеры-мамы в Instagram. Non-media кампания строится по принципу максимальной «визабилити» и настроена на то, чтобы максимально приводить потенциальную аудиторию на сайт со всех каналов.

Идея «уникальных поздравлений от Деда Мороза» изначально была способна произвести wow-эффект не только на детей, но и на их родителей, в частности, мам. Также, очень эффективным для бренда оказалось то, что идея элегантно и напрямую линковалась с продажами: видеопоздравление станет настоящим маленьким чудом для ребенка не только потому, что в нем будет уникальное поздравление от Деда Мороза, обращенное лично к малышу, а еще будет подарок от Kinder, который родители смогут заранее приготовить для своего ребёнка, купив его в магазине или выбрав онлайн на сайте.

Каждый год кампания совершенствуется и дополняется всё новыми элементами.

Следующей новогодней активностью, которую реализовала бренд-команда Kinder, стал как всегда трогательный и каждому по-своему близкий новогодний рекламный ролик «Новый год приходит с Kinder!».

Маленькими героями 60-секундного видео, полного новогоднего настроения и чудес, стали конечно же дети. Чтобы передать радостные эмоции от каждого новогоднего подарка для съемок в ролике были приглашены самые разные – искренние и настоящие, любимые и любящие – дети и родители, всего в ролике приняли участие более 20 актеров.

Масштабность проекта и вовлеченность всей команды позволила создать по-настоящему волшебное настроение как на съемочной площадке, так и в ролике. Добрый юмор, замечательные актеры, узнаваемые сценки из жизни – всё это вместе помогло бренд-команде Kinder подарить зрителям настоящий праздник.

В этом сезоне, из-за большого количества новогодних наборов (разнообразные шоколадные наборы, подарки с играми, праздничные Kinder Сюрпризы, шоколадные фигурки Деда Мороза специально «под ёлку»), особый акцент хотелось сделать именно на многообразии продуктовой линейки и особом внимании к каждому ребёнку. Таким образом, в основу ролика легла идея «Все дети такие разные – и для каждого у Kinder найдется подарок на Новый год».

Казалось бы, идея лежит на поверхности, но, на самом деле, сценарий этого ролика был написан командой агентства Be Creative в самый последний момент – перед презентацией.

«Сразу было понятно, что ролик будет большим, сложным для съемки, будет задействовано множество актеров – поэтому мы в Be Creative и не надеялись, что наша идея победит в тендере. Так что представили мы ее из чистой любви к искусству! Мы всегда приносим на презентацию не меньше четырех-пяти направлений – стараемся посмотреть на каждый бриф под разными углами, предложить максимальное количество вариантов сценария. В тесты ушли несколько альтернативных концепций, но история с разными детьми стала лидером по результатам всех фокус-групп» – поделилась креативный директор агентства «Be Creative» Анна Просветова.

Разработка креативной идеи, сценария и супервизирование производства происходили «in-house», а сами съемки происходили при помощи агентства Okey-Dokey PH.

Также Kinder уже не первый год являются спонсорами детских новогодних ледовых шоу Ильи Авербуха. В этом году на шоу «Морозко» в Сочи, «Алиса в стране чудес» в Москве, «Щелкунчик и мышиный король» в Санкт-Петербурге, «Новые бременские музыканты» в Казани, Уфе, Краснодаре и Красноярске – дети смогут не только посмотреть потрясающее выступление фигуристов, но и сфотографироваться с настоящим Дедом Морозом, поучаствовать в творческих активностях, которые будут расположены в холлах Ледовых дворцов, получить бесплатные подарки от Kinder и многое другое.

Но не только команда Kinder Seasonal может похвастаться своими новогодними маркетинговыми активностями. Не отстает и продуктовая линейка Kinder Semifreddi, в которую входят по истине «зимние» продукты – Kinder Pingui и Kinder Молочный ломтик.

Вот уже несколько лет подряд совместно с агентством OMI они радуют детей и родителей яркими и активными зимними мероприятиями. В этом году Kinder Pingui и Kinder Молочный ломтик выступают спонсорами лучших ледовых катков и самых популярных семейных новогодних шоу. Они одновременно будут организованы в восьми городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Казани и Сочи. В общей сложности кампания охватит 4 крупных катка, 3 горнолыжных комплекса, 2 горнолыжных курорта и 2 центральных площадки городов России.

В этом году бренды впервые выступают генеральными партнерами детского катка Kinder, расположенного в Парке Горького.

При поддержке рекламного агентства OMI бренд-команда Ferrero подготовила увлекательную программу для детей: мастер-классы, фотозона, где каждый желающий сможет сделать фотографию на память.

Официальное открытие катка состоялось 2 декабря. Здесь впервые начала работу школа фигурного катания Алексея Ягудина. За три месяца знаменитый спортсмен и его профессиональная команда научат уверенно держаться на льду 120 ребят.

Чтобы расширить диапазон зимних активностей для детей, бренд-команда решила также задействовать новогодние шоу, которые традиционно будут проходить в Москве.

«В этот Новый год мы решили подарить еще больше волшебства», – поделилась бренд-команда Kinder. – «С помощью спонсорства, на таких площадках как – Москвариум, цирк на проспекте Вернадского, «Планета КВН», Крокус Сити Холл и СК «Лужники» – совместно с командой агентства Modul Pro было принято решение реализовать идею «Волшебные холодильники с Северного полюса».

На вышеперечисленных площадках, в период проведения новогодних шоу, будет работать команда профессиональных аниматоров, а также будут размещены волшебные холодильники с Южного полюса. Дети смогут не только сделать фото на память, но и поучаствовать в спортивных приключениях с кинетической игровой приставкой и совершить виртуальное путешествие на Южный Полюс с помощью очков виртуальной реальности, где можно поиграть с созвездиями и увидеть Северное Сияние».

Все зимние активности стартовали с 1 декабря 2017 года и пройдут под слоганом «Встречай зиму вместе с Kinder!».