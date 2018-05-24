Forbes назвал самые дорогие бренды мира. Технологические компании по-прежнему в топе

Apple (гаджеты), Google (поиск), Microsoft (софт), Facebook (соцсети) и Amazon (ритейл) прочно захватили топ рейтинга самых дорогих брендов по версии Forbes. Технологические компании удерживают лидерство на протяжении последних лет, выстраивая сильные бренды и предлагая потребителям отличную продукцию и услуги.

За год стоимость брендов из первой пятерки выросла на 20% и достигла 586 млрд долларов. Бренд Apple подорожал на 8%, и сейчас он оценивается в 182,8 млрд долларов. Производитель iPhones возглавляет список Forbes восьмой год подряд. Армия поклонников позволила «яблочной» корпорации продать 29 млн смартфонов по цене 999 долларов менее чем за два месяца. При этом около четверти продаж ей обеспечил Китай и, несмотря на мрачные прогнозы, доходы на самом «густонаселенном рынке» выросли на 21% за квартал.

Samsung, которая находится на седьмом месте с оценкой в 47,6 млрд долларов, продала в IV квартале больше смартфонов, чем Apple. Однако Apple получила 87% от прибыли в сегменте смартфонов благодаря выпуску iPhone X. Это и повлияло на оценку: в итоге бренд Samsung оказался в четыре раза дешевле конкурента.

Остальные участники TOP 5 показали двузначный рост стоимости за последний год. Так, Google прибавил 30% и третий год подряд удерживает второе место. По оценке Forbes, его бренд стоит 132,1 млрд долларов. Эксперты считают, что в ближайшем будущем интернет-гигант способен сократить разницу с Apple. Бренд Microsoft подорожал на 21%, Facebook — на 29%, Amazon — на 31%.

В первую десятку также вошли Coca-Cola (57,3 млрд долларов), уже упомянутый Samsung, Disney (47,5 млрд долларов), Toyota (44,7 млрд долларов) и AT&T (41,9 млрд долларов). Совокупная стоимость всех брендов — участников рейтинга превышает 2,1 трлн долларов. Самыми динамичными оказались Netflix (+35%) и PayPal (+33%), больше остальных потеряли Gillette (-11%), ESPN и H&M (-8%).