Фрод отбирает почти половину рекламных денег, говорят эксперты



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«Боты процветают, и рекламный фрод достиг наивысшей точки», - заявляет аналитик Marketing Science Consulting Group Августин Фу. Он много лет изучает поведение мошенников и их методы обмана рекламодателей. О результатах исследования и том, как рекламодатели воюют с мошенниками - в материале Sostav.

В начале января его компания подготовила презентацию, из которой следовало, что в 2016 году почти половина рекламных расходов на интернет-рекламу в США досталась нечестным игрокам. В прошлом году фрод забрал 31 млрд долларов из потраченных 70 млрд, в 2015-м — 24 млрд из 60 млрд.

По словам Фу, мошенники создают фейковые сайты и тысячами добавляют их в рекламные сети. В целом цифровая экосистема представляет собой карточный домик, выстроенный на фальшивых метриках. Рекламные сети быстро превращаются в рассадник ботов. О масштабах можно судить, например, по сервису AppNexus: в 2015 году он зачистил систему от фрода, в результате число показов в США упало с 260 до 20 млрд, а показатель CRM подскочил сразу на 800%.

Боты бывают как простые (Javasript, с помощью которого загружаются веб-страницы и генерируются клики), так и продвинутые (вредоносные программы, которые заражают компьютеры простых пользователей и имитируют поведение реальных людей). Миллионы ботов посещают сайты и создают поисковую историю, благодаря чему они выглядят привлекательной аудиторией в глазах рекламодателей. Затем боты заходят на фейковые сайты, тем самым подавая сигнал рекламным сетям размещаться на этих площадках.

Фрод — необычайно прибыльный бизнес с быстрой отдачей. Недавно компания White Ops сообщила о ботнете Methbot, который «просматривает» 200–300 млн роликов в день и уводит деньги у премиальных площадок. Эксперты оценили ежедневный (!) ущерб от ботнета с российскими корнями в 3–5 млн долларов.

Marketing Science Consulting Group составила несколько рекомендаций для «хороших» издателей, чтобы избежать потерь.

Во-первых, специалисты предостерегают от искусственного увеличения трафика, приводящего к завышению количества просмотров.

Во-вторых, паблишерам советуют защищать свои данные и репутацию, отслеживать все возможные пути утечек и не отдавать нераспроданный инвентарь биржам.

В-третьих, площадкам необходимо постоянно подтверждать ROI, ограничивать количество рекламных объявлений на странице, фильтровать как можно больше ботов из существующих списков.