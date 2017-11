Какие книги читают люди, о которых мы пишем?

Рубрика Bookchain оказалась по душе нашему рынку – настолько активно эксперты рекламы, креатива, брендинга (и мн.др) шлют нам свои рецензии на книги. На книги, которые как-то повлияли на них в разное время.



Каждый рецензент пишет рекомендации по двум изданиям, одно из которых из мира профессиональной литературы, другое – для души. И знаете, правило «скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты» начинает работать. Мы лучше узнаем личности участников этого проекта! Спасибо! Приятного чтения и открытий!

Денис Лапшинов, креативный директор, основатель агентства SLAVA







Who: the A method for hiring, Geoff Smart & Randy Street. Все, что нужно знать о рекрутинге, в одной книге. В креативной индустрии, где наш самый главный актив – это люди и репутация (которую зарабатывают тоже люди) – эта книга поможет любому кредитивному и управляющему директору собрать команду мечты.

Стихи Есенина. Во-первых, хорошая поэзия, как и любая другая форма искусства, делает человека счастливее. Во-вторых, чтобы вдохновляться творческими достижениями земляка.

Фара Кучкаров, стратегический директор Depot WPF







«Дизайн дизайна / Эксформация», Кения Хара. Эту книгу я рекомендую и себе самому, поскольку из-за лени, забывчивости или по иной причине, так и не удосужился заказать ее. Но я прочитал так много отзывов и рецензий и одну из ее частей в электронной версии, что уверен, коллеги: эта книга the must read для тех, кто хоть как-то связан с дизайном и брендингом. Книга работает как нашатырь: читаешь и хоть слегка, но отходишь от той «ерунды» и всего примитивного, чем мы все занимаемся. Даже если она не повлияет на нас в профессиональном плане, то хорошо прочистит мозги. В ней изложена одна из немногих реально новых концепций и свежий взгляд на дизайн, продуктовый дизайн и брендинг.

Когда-то безусловное влияние на меня оказали «Итальянские сказки», в особенности, в обработке Итало Кальвино. В детстве мы все читаем сказки разных народов, но мало какие из них были бы столь «взрослыми», как итальянские. В них очень живо раскрывается сущность человека. Чего стоит только история о богаче, решившем провести эксперимент: он давал деньги бедняку, а тот каждый раз неразумно их тратил. Или история о том, как люди заставили утонуть юного ныряльщика ради своего праздного интереса и глупости. А сказка про соль, на мой взгляд, вообще про маркетинг и позиционирование в лучшем виде. В этой книге есть и пресловутый «тысячеликий герой», и все возможные архетипы и психотипы. В отличие от других сказок, в них нет четких границ между злодеями и героями. Помню, как зачитывался ими в начале 90-х, вдали от цивилизации, без интернета, без театра и кино, без духовности и культуры, и находил ответы на все, что происходило вокруг. Разумеется, я описал свои детские ощущения, сейчас с высоты 36 лет, все может восприниматься совершенно иначе…



Антон Зезин, управляющий собственник РА MARTIN EDEN







«Законы победителей», Бодо Шефер. Книга написана в виде 30-ти законов, в которых собраны основные принципы успеха. Очень сжато, ёмко, осмысленно. Видно, что книга написана немецким автором: здесь нет воды, каждое предложение несёт смысл. Речь идёт о старых и проверенных истинах, которые знакомы большинству людей, но почему-то редко используются.



30 фундаментальных законов, прочитав которые, начинаешь по крайней мере задавать себе важные вопросы, на которые придётся найти ответы. Книга запускает внутри тебя мыслительный процесс, направленный на анализ собственной жизни: стремишься ли ты к своей мечте, ставишь ли перед собой высокие цели, развиваешься ли, идёшь ли ты. куда хочешь или плывёшь по течению? В книге также затрагиваются и более приземлённые аспекты, дающие конкретные рекомендации по умению обращаться с деньгами, по управлению временем и т.п.



После основного текста к каждой главе – задания для самостоятельной проработки прочитанной темы, которые очень рекомендую сделать. Да и сами главы лучше прорабатывать с ручкой и тетрадью, это повысит эффект от прочтения в несколько раз. (Есть аудио версия).

«Поток», Михей Чиксентмихайи. Ни много ни мало – попытка ответить на вопрос, что такое человеческое счастье. Когда и при каких обстоятельствах счастлив человек, и что ему нужно для пребывания в этом состоянии.



Многогранный научный труд, написанный простым человеческим языком. Отличное средство для борьбы с хаосом, с внутренней неопределённостью, с состоянием бесцельности и ощущением отсутствия смысла. Книга про способы достижения внутренней гармонии. Гармонии между действием и размышлением, между умением заглянуть внутрь себя и обретением чувства принадлежности к большей человеческой общности, между умением ставить и достигать цели, одновременно учась радоваться происходящему вокруг. Книга про «состояние потока» которое невозможно без постоянного повышения сложности решаемых задач, полного погружения в деятельность и осознания для себя её конечного смысла. Фундаментальный труд. Как 20-ти летний односолодовый. Очень рекомендую!



Сергей Ляшенко, CEO в группа компаний BeGroup





«Бережливое производство», Джеймс П. Вумек, Дэниел Т. Джонс. Рекомендую каждому предпринимателю к прочтению. Когда ты открываешь своё дело, и оно начинает приносить первую прибыль, у большинства сносит голову (ну или башню): надо офис получше, людей побольше, компы помощнее и так далее. И эти аппетиты несоизмеримы с реальностью.



Именно концепция бережливого производства заставляет задуматься о рядовых потребностях: а нужно ли это сейчас, точно ли есть в этом действии необходимость? Может, ну нах*р эту уборщицу, буду мыть полы сам (шутка). Но, тем не менее, именно на первых шагах важно принимать рациональные решения по расходам для дальнейшего развития, чтобы не остаться с голой жопой.



«Пролетая над гнездом кукушки», Кен Кизи. Обязан прочитать каждый. И не важно, занимаетесь вы предпринимательством или нет. Эта книга учит не останавливаться, всегда пробовать и пытаться, даже если ты думаешь, что у тебя ничего не выйдет, даже если реально у тебя ничего выйдет.

Книга, которая действительно вдохновляет и заставляет двигаться дальше.

Наши ошибки не будут иметь никакого значения в будущем, а утерянную возможность уже никогда не вернуть. Лучше быть дураком и идти напролом, чем сидеть и ждать у моря погоды.



Аня Просветова, креативный директор, партнер агентства Be Creative agency



Книжку A Big Life in Advertising я нашла на развале в Нью-Йорке, куда уехала подумать о жизни. И эта книга многое сделала для того, чтобы я вернулась в Москву с мыслью о собственном деле. Прекрасные мемуары автора Mary Wells Lawrence – это не просто история американской рекламной индустрии 60-ых/80-ых. Это история создания продукта «от идеи до потребителя» – где, например, Alka-Seltzer был просто обычным антацидным средством (и принимать нужно было одну таблетку), а стал тем самым препаратом, который знает весь мир (и принимать нужно уже две таблетки). Обязательно читать!

Всем, кто работает в рекламе, знакомо чувство «сил нет, мозг не работает». На такой случай надо всегда иметь под рукой ванну с пеной, бутылку с вином и книжку со словами наизусть. Для меня такой книгой всегда была, есть и будет трилогия «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина. Я знаю в ней каждое слово, я читаю её с любого места, я нахожу в ней мудрость, комфорт и успокоение, которые помогают мне жить и работать в этой безумной, безумной индустрии.



Михаил Губергриц, креативный директор дизайн-студии LINII Group



Я давно не читаю книг на профессиональную тематику. Конечно, какое-то количество «мотивирующих» книг прочитал, несколько книг на тему творческого/латерального мышления, Де Боно и т.п… Хороших книг по брендингу пока не встречал. По дизайну тоже крайне мало того, что полезно. Стараюсь искать источники вдохновения не в самом дизайне, а в других областях, в частности, музыке. Возможно, это звучит слишком громко, но в одном произведении Баха или Бетховена нахожу для себя больше мудрости и вдохновения, чем во всех книгах по бизнесу.

Про художественную литературу говорить гораздо проще и приятнее. Моя старшая сестра – филолог, профессиональный учитель литературы. И поэтому практически все, что она читала, еще учась на филфаке, я параллельно читал вместе с ней. И все же, на одной книге мне остановится сложно. Выделю две, самые важные для себя. Первая – это Сэлинджер, «Над пропастью во ржи». Читал раз 20, хотя чем старше становлюсь, тем больше нравятся его «Девять рассказов».

А вторая любимая – «Прощальный вздох мавра» Салмана Рушди. Эта книга – грандиозный эпос, что-то среднее между «Сто лет одиночества», «Мастер и Маргарита» и «Тысяча и одна ночь», при этом абсолютно самобытный яркий, пропитанный духом Индии, пряностями, духом творчества и свободы. Образ Мораиша Зогойби по прозвищу Мавр – человека, который живет в два раза быстрее обычного течения жизни и чувствует ее скоротечность, для меня один из самых ярких в мировой литературе. Так же как образ его матери, великой индийской художницы Авроры Зогойби. И конечно, два персонажа, олицетворяющих абсолютное зло. Но как часто бывает, великое добро и великое зло – понятия очень условные и постоянно перемешиваются. Вообще хотя бы один роман Рушди нужно прочитать любому, и неважно какой, будь то «Сатанинские стихи», «Клоун Шалимар» или «Дети полуночи» – скорее всего первый прочитанный его роман и будет вашим любимым.