Какие книги читают люди, о которых мы пишем?

Ищете противоядие от деструктивного настроения? Мечтаете лучше понять время и сделать свои «минусы» – «плюсами»? А может быть, хотите по-новому взглянуть на тендеры, как на захватывающие приключения? Или вам просто необходимо знать, что Игорь Кирикчи – поклонник Шерлока Холмса? Все ответы и находки в нашей рубрике Ищщлсрфшт, что в переводе на английский означает Bookchain.

Игорь Кирикчи, управляющий директор BBDO Group





Jim Collins. «Good to Great». «От хорошего к великому: Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет».



Говорят, что учиться нужно у лучших. «Good to Great» – это концентрированный дайджест лучших практик управления, причем сведенных к общему знаменателю по многим аспектам – от идеологии и миссии компании до управления людьми. Какие-то вещи я стараюсь использовать в работе. Например, «сначала – кто, потом – как». Мы часто строим «идеальные» структуры и планы, а потом пытаемся найти под них людей. Безусловно, нужно иметь такой план, но дальше быть готовым его корректировать, исходя из того, кто есть у тебя в зоне доступа.



Другая важная особенность, объединяющая все великие компании, – это то, что даже после ухода руководителя они продолжают расти заданными темпами. И задача хорошего менеджера – создать самодостаточный механизм на случай, если придется выйти из игры, хотя бы даже на время.



В общем, прочитав «Good to Great», начинаешь мыслить масштабнее, думать о тех вещах, на которые прежде из-за рутины не обращал внимания. Эту книгу мне порекомендовали, и рекомендация полностью оправдала ожидания.



Рассказы и повести о Шерлоке Холмсе, Артур Конан Дойл. В школьные годы я прочитал восьмитомник Конан Дойла всего за неделю каникул. Как начал, так никуда и не выходил, пока не дошёл до последней страницы. Особенно понравились истории о Шерлоке Холмсе.



Тогда, будучи еще подростком, я поразился, насколько мощную силу представляет из себя незаурядный интеллект. Понял, что, если не просто получать знания, но и, развивая наблюдательность и критическое мышление, научиться добывать информацию, ее анализировать, разбираться в причинно-следственных связях и делать логически верные выводы, то можно многого добиться. Настолько впечатлился, что захотел стать сыщиком или хотя бы юристом.



Последнее я пытался реализовать, поступая в МГУ на юрфак, но не добрал балла. И даже потом, поступив на журфак МГИМО, я воспринимал журналистику как легальный способ вести расследования. Короче говоря, как ни смешно это звучит, но без Шерлока Холмса моя жизнь могла сложиться совершенно иначе. И далеко не факт, что лучше.

Юлия Романова, Head of Marketing, Adventum





«Бизнес как экспедиция», Александр Кравцов. Я узнала об этой книге незадолго до встречи с автором: должна была пройти у него собеседование и выйти на позицию PR-менеджера. И оранжевая компания, которая потом стала моей второй семьей, захватила с первых страниц.



Это книга – честные истории про людей, отношения и бизнес. Где-то смешно, а местами грустно. Книга перестраивает ход мыслей и вдохновляет. Оказывается, действительно можно жить в кайф, менять среду вокруг в лучшую сторону и при этом зарабатывать. Именно в такой последовательности. Рекомендую прочитать тем, кто хочет увидеть «другой» российский бизнес: живой и настоящий.



«Мартин Иден», Джек Лондон. Первый раз я прочитала эту книгу в 12 лет и с тех пор неоднократно возвращалась к ней. Сейчас понимаю, что в моей системе координат этот роман переплюнул по полезности большинство бизнес-книг. Главный герой – удивительной силы человек, у которого есть цель. На пути к ней он, конечно, сталкивается со всеми возможными сложностями: нищета, голод, стыд, непонимание близких... Не один раз он падает духом, но главное – встает и продолжает идти. Многие образы в романе доведены до предела, и потому есть мнение, что «в жизни так не бывает». Однако это не мешает читателю понять несколько смыслов. Во-первых, это книга о человеке, который смог. Во-вторых, роман в очередной раз предупреждает: когда человек проходит подобный путь, то сильно и необратимо меняется. Сможет ли он примирить нового себя с реальностью? Рекомендую читать «Мартина Идена» именно с запросом на мотивацию, а не как еще одно художественное произведение начала XX века.

Юлия Калинцева, руководитель отдела продуктового маркетинга Московской школы управления СКОЛКОВО





«Чёрный лебедь», Нассим Николас Талеб. «Черный лебедь», впрочем как и другие книги современной бизнес-литературы, дает одну крайне увлекательную мысль и время порефлексировать над ней во время прочтения.



Раскрываемая в книге теория состоит в том, что никогда ни в чем нельзя быть уверенным на 100%. Есть события, которые трудно, почти невозможно, спрогнозировать или ожидать, но когда они происходят, то меняют все. Самое интересное, что эта теория, которая изначально была основана на финансовой сфере, относится не только к сфере бизнеса, финансов, но и к частной жизни человека. Такой вот кошмар для людей, которые любят все планировать и уверены, что жизнь полностью в их руках и они могут всецело на нее влиять.



Книга дает возможность поискать ответы на извечные вопросы «кто виноват» и «что делать», как планировать развитие своей жизни, своей карьеры, своей компании или даже человечества.



«Унесённые ветром», Маргарет Митчелл. О книгах можно говорить очень долго, некоторые из них проскакивают и не оставляют следа, другие остаются в памяти надолго. На меня очень яркое впечатление много лет назад произвела книга «Унесенные ветром». Именно книга, а не фильм, хотя он тоже прекрасен.



В книге глубоко и ярко описан образ Скарлетт О’Хара. И если в фильме ее можно принять за легкую девушку, которая «подумает об этом завтра» и которой сильно везет в любых обстоятельствах, то в книге она раскрывается, как очень сильная личность – с огромным желанием жить и помогать другим. Отличается предприимчивостью и боевым настроем духа даже в самых сложных и, казалось бы, фатальных обстоятельствах. Описание судьбы темпераментной женщины на фоне исторических событий Америки 1860 годов делает книгу поистине классикой литературы.

Дмитрий Ульянов, Strategic Director Adwise





Я верю, что здоровый рекламщик развивается, не открывая для себя очередные 7 штампов успеха от бизнес-гуру, а внимательно проживая перипетии собственной судьбы и общаясь вживую с самой разнообразной публикой. Тем не менее, поделюсь двумя книгами (одной художественной, и второй – про рекламу), каждая из которых в свое время вытолкнула меня из привычной суеты и повлияла на то, как я работаю.



The Perfect Pitch – это вторая по счету книга Джона Стила, автора нашумевшей Truths, Lies and Advertising.



Джон Стил очень смешно обличает старую школу подготовки к тендерам и рассказывает о «совершенном питче» на примерах своих невероятных тендерных приключений. Завершает он историей о презентации Лондона в качестве города-кандидата на проведение Олимпийских игр. Мне нравится эта книга за отсутствие дурацких правил и универсальных сценариев, за многочисленные примеры и инструменты, которые можно использовать в любом порядке. Но главное – за здравый смысл, no-bulshit approach, который, на мой взгляд, лежит в основе всех мощных стратегий. Книга позволяет взглянуть на тендерный процесс как на единое целое, в котором важен каждый элемент, а не только презентация ppt (по Джону Стилу, ppt может вовсе и не быть). Это остроумное и освобождающее чтение для тех, кто в прединсультном состоянии готовит очередную бессмысленную и беспощадную тендерную презентацию из трехсот слайдов. Эта книга превратит подготовку к тендеру в захватывающее приключение, а работать по-прежнему станет уже невозможно.



Вторая книга доказала мне, что я не рассеянный мечтатель, а пытливый мыслитель. Прочитав ее, я принял свою медлительность и даже сделал из нее культ. Подтвердил для себя, что суета и многозадачность – главные враги красоты и качества.



Эта книга «Открытие медлительности» Стеэна Надольного о сэре Джоне Франклине, первооткрывателе, который делал все медленно, но зашел очень далеко. Эта книга об отношениях со временем. Центральная идея «Открытия медлительности» противопоставляется жизни на высоких скоростях, порожденной безудержным прогрессом двадцатого века.



Книга легитимизировала для меня вдумчивый подход к работе, помогла разрешить внутреннее противоречие с невротичностью нашего бизнеса. Я понял, что мне подходит полное погружение в задачу, а не суетливый мультитаскинг. Это помогает спокойно шлифовать продукт до совершенства даже когда велосипед в огне, и ты в огне, и всё в огне, и ты в аду.

Виктория Мальцева, Digital-стратег Mediatoday





В этих выбранных мной двух книгах много общего. Объёмный роман в трёх частях и небольшая бизнес-книжка с кричащим названием. На мой взгляд, каждая из них доносит до читателя суть философии предпринимательства.



«К черту всё! Берись и делай!», Ричард Брэнсон. История Ричарда Бренсона – всемирно известного «хиппи-миллиардера» – уникальна и может многому научить. Некоторые считают, что бизнесменами не становятся от чтения даже самых гениальных книг, и я также разделяю эту точку зрения. Действительно, «правила жизни», озвученные в книге, не дают готовых рецептов, но помогают уловить то самое созидательное состояние, то особенное отношение к жизни, которые свойственны успешным менеджерам. Книга является отличным противоядием деструктивного настроения – она как батарейка «энерджайзер», которая иногда нужна каждому.



«Атлант расправил плечи», Роман Айн Рэнд. Книга, о которой слышали многие. Это объёмное и противоречивое произведение пришло ко мне ответом на вопросы о несправедливости и несовершенстве мира вокруг. В трёх томах автор попыталась создать новую концепцию, так называемую философию «нравственности разумного эгоизма». Я бы охарактеризовала это произведение, как оду капитализму, но без человеческого лица. В нём признаются разум, талант, деньги, производство – всё то, в чём есть однозначная польза, и совсем нет места человеческим чувствам, слабостям или заблуждениям.



Несмотря на это, книга даёт новые яркие идеи, заряжает драйвом, созидательным подходом к жизни, в ней много интересных интеллектуальных диалогов. Считаю, что книгу стоит прочесть, чтобы составить свое мнение об этом популярном романе среди предпринимателей.

Алексей Фадеев, партнер и креативный директор Depot WPF





Вернувшись из армии, а это был 1988 год, я решил активно учить английский и почти перестал читать книги на русском. Понятно, что нельзя было избежать того, что раньше было в «самиздате», а после перестройки стало выходить официально, к примеру, сочинений Михаила Булгакова. Но в основном круг моего чтения составляли детективы и фэнтези на английском. Их я скупал в букинистическом магазине на Малой Никитской, часто выбирая по обложке.



И вдруг после Гришэма, Толкина и каких-то полицейских рассказов я прочитал роман «Сердце пармы» Алексея Иванова. Это история покорения Москвой в XV веке Урала. Меня книга увлекла даже не столько сюжетом, сколько языком. Иванов использует огромное количество славянских, тюркских и финно-угорских слов. Начиная читать, о значении этих слов догадываешься лишь по контексту, а после погружаешься в языковое варево. Помню, что это было здорово!



Что касается профессиональной литературы, то в свое время мне очень понравилась книга Байрона Шарпа «Как растут бренды. О чем не знают маркетологи». Она о том, как на самом деле ведут себя покупатели. Шарп – это такой «могильщик Котлера», доказавший, в частности, что при ограниченных бюджетах и для брендов с маленькой долей рынка теории Филипа Котлера не работают. Я бы рекомендовал прочитать работу Шарпа вместе с «Брендом навсегда», написанной другим гуру маркетинга – французом Жаном-Ноэлем Капферером.