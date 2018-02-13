Зачем нужен дресс-код?

Это очень важный условный сигнал, определяющий человека как «свой — чужой». Именно правильно выбранный костюм говорит о том, что человек адекватен и равен другим гостям мероприятия.

Обычно людям очень страшно стать белой вороной. Например, когда все гости приходят в свободной демократичной одежде casual, и вдруг появляется некий разряженный гость. Он сразу выдает в себе чужака на этой вечеринке. Дресс-код помогает замаскироваться и быть равным среди других гостей. В школе эту задачу выполняет форма, в армии — мундир, в корпорации — корпоративная одежда, а на вечеринке эту функцию выполняет именно дресс-код.

Очень рекомендую всем его соблюдать, но не забывать о своей уникальности. Всегда можно что-то добавить в образ, и интересно его интерпретировать.

Насколько строго люди, приглашенные на вечера с определенным дресс-кодом, соблюдают его?

Можно определить это в примерном соотношении 70 на 30. 70% — стараются соблюдать. 30% — не берут в голову.

Для того, чтобы гости поддержали вечеринку соблюдением дресс-кода, этой задаче стоит уделить особое внимание. Во-первых, придумать любопытное название и описание вечеринки, чтобы вызвать интерес у гостей. Во-вторых, стоит обозначить, что без дресс-кода есть вероятность не попасть на желанную вечеринку.

Однако, его строгое выполнение далеко не всегда необходимо. Иногда наоборот, здорово, когда люди выглядят не одинаково, а разнообразно и свободно, экспериментируют с внешним видом. Поэтому всегда нужно оценивать, насколько этот дресс-код необходим.

Вспомните яркие примеры, когда люди соблюдали и когда игнорировали дресс-код на мероприятиях, организованных вашим агентством.

На наших мероприятиях нет строгого дресс-кода. Мы делаем презентации и лончи разных брендов. Как правило, это требует дресс-код smart casual или cocktail. Лично я очень трепетно отношусь к этому пункту и всегда одеваюсь согласно заявленному стилю, чтобы поддержать организаторов мероприятия и избежать неприятных историй.

Вспомнилась одна конфликтная ситуация, которая произошла со мной и моими друзьями на входе в клуб «Фантомас». Все абсолютно четко соответствовали дресс-коду, были одеты превосходно и с высочайшим вкусом, но на одном из гостей были кроссовки. Они были нестандартные, выполненные из светоотражающей кожи, чем очень привлекали к себе внимание.

Пришлось долго спорить с фейсконтролем и директором заведения на тему, кроссовки ли это или просто модная новая обувь, пока что недоступная для понимания. В итоге конфликт благополучно разрешился, но такие моменты крайне неприятны, и не вызывают повторного желания посещать подобные места.

Надо ли вообще бороться за дресс-код? Стоит ли обязывать людей его соблюдать?

Мир очень быстро меняется и развивается. Отношение к дресс-коду становится более демократичным, и жестких ограничений по этому пункту уже практически не осталось. Если раньше было невозможно посетить театр в спортивной обуви, то сейчас, даже в Большой театр, можно прийти в стильном спортивном образе.

Но иногда нам как организаторам очень нужно, чтобы гости поддержали вечеринку заданным дресс-кодом. Бывает и так, что сама концепция вечеринки — это именно наряды гостей. Более того, есть традиционные праздники, например, национальный праздник Израиля — Пурим или всеми любимый Хеллоуин, когда абсолютно все гости должны прийти в карнавальных костюмах. «Мидсаммер найт» — это именно тот случай, когда праздник и есть костюм. Здесь гостям нужно объяснить всю важность дресс-кода, и тогда они с удовольствием поддержат вечеринку.