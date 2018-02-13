#ОБЫЧАЙ#ДРЕССКОД
#БОНТОН#МОВЕТОН
#ЭТИКЕТ#ВТРЕНДЕ
#ТРАДИЦИЯ#НОРМА

Как жить в мире, где кроссовки — это больше не про спорт, и не сойти с ума?

Перед вами второй выпуск рубрики #Бонтон#Моветон — лайфстайл-проекта о правилах, которых придерживаются компании и их сотрудники. Здесь вместе с вами мы рассматриваем все аспекты офисной жизни с точки зрения хорошего и плохого тона.

Наш проект выстрелил историей про ТАТУ, которая получила много откликов на сайте, разорвала социальные сети, забила электронную почту автора до отказа.

Пока все разглядывали рисунки на теле участников рекламного рынка, мы стали глубоко копаться в еще более серьезном вопросе — кодексе одежды. И в первую очередь мы решили разобрать дресс-код на торжественных мероприятиях.

Кстати, тему офисного дресс-кода мы планируем разгребать в одном из будущих выпусков #Бонтон#Моветон.

Итак, начинаем!

ДРЕСС-КОД

стереотипы, правила, случаи на рынке и тренды

Стереотипы: прежде чем ломать стереотипы, подумай, вдруг они несущие

Этикет — это правила для мирного сосуществования людей на планете. Или проще — нормы поведения людей в обществе.

Это буйки, за которые лучше не заплывать: никто не ходит на похороны в белом, в джинсах — в «Большой», а в трусах — в «Турандот». Да, это стереотипы. Но они работают.

За большинством норм этикета стоит глубокий моральный смысл, который складывался на протяжении веков.

Думаете, что кодекс одежды придуман ограниченными людьми для того, чтобы ограничивать других? Вздрагиваете, видя в приглашении на мероприятие в строчке «дресс-код» словосочетание BlackTie? Внутренне протестуете: «А как же свобода!? Самовыражение!? Почему тапочки в офисе — это моветон, и зачем вообще все эти формальности и условности?». Тогда просто на одну секунду представьте, что все забудут, что такое этикет... Без правил нельзя, если вы, конечно, не рак-отшельник.

ПРАВИЛА: Что надеть, чтобы не попасть под знак «Моветон»

Взять тот же Black Tie. Это сложносочиненный образ с массой нюансов. Сборы на такую вечеринку займут немало времени (особенно у женщин). О «замороченном» и специфическом White Tie вообще говорить страшно — благо, церемония «Оскара» и придворные балы в жизни наших братьев-рекламщиков и сестер-пиарщиц случаются крайне редко.

Лидер мнений

Виталий Чигвинцев

Виталий
Чигвинцев

Управляющий партнер ателье по индивидуальному пошиву мужской одежды OXFORD MTM

Вечеринки с дресс-кодом Black Tie предполагают специфичный антураж, в котором джинсы будут выглядеть как НЛО, не менее того. Точно также нельзя заявиться в смокинге в Burger King: неудобно, неуютно, неуместно. Еще и кетчупом можно дорогую вещь испортить.

Нужно понимать, что дресс-код — некий мост между событием и человеком. Это инструмент, который позволяет выглядеть уместно и соответствовать конкретному случаю, конкретной ситуации, конкретным обстоятельствам.

Чтобы не запутаться, не сесть в калошу, не попасть впросак, не оказаться белой вороной и не получить дисквалификационную красную карточку под названием «Моветон!», мы расскажем про дресс-коды, которые чаще всего встречаются в пригласительных на торжества.

9 ДРЕСС-КОДОВ ДЛЯ ВЕЧЕРНИХ СОБЫТИЙ

Начнем с тройки самых строгих нарядов.

White Tie, он же — Cravate Blanche

«Белый галстук» считается самым строгим дресс-кодом, уместным на торжественном приеме у президента или высокопоставленного лица, благотворительном балу при дворе или вручении высоких наград, премий.

ДЛЯ МУЖЧИН:

  • Фрак с белым галстуком-бабочкой

  • Белый жилет

  • Белые перчатки

  • Карманные часы

  • Черные лаковые туфли

ДЛЯ ЖЕНЩИН:

  • Вечернее платье «в пол»

  • Белые перчатки выше локтя

  • Туфли на каблуках

  • Вечерняя сумочка

  • Драгоценные украшения

МОВЕТОН ДЛЯ МУЖЧИН

Жилет не должен быть черным, если вы не хотите, чтобы вас перепутали с официантом.

ТОЛЬКО БЕЛЫЙ ЖИЛЕТ!

МОВЕТОН ДЛЯ ЖЕНЩИН

Дурным тоном считаются платье выше щиколотки, отсутствие прически или укладки, бижутерия и голые руки.

Black Tie, он же — Cravate Noire

Black Tie — более демократичный дресс-код, если сравнивать с White Tie, и подойдет для официальных вечерних приемов уровнем пониже, чем президентский: рождественский вечер, свадьба, премьера в театре, рекламная премия.

ДЛЯ МУЖЧИН:

  • Смокинг

  • Черная бабочка

  • Запонки

  • Черные туфли

ДЛЯ ЖЕНЩИН:

  • Коктейльное или длинное вечернее платье

  • Туфли на каблуке без излишнего декора и в тон платья

  • Бижутерия (качественная)

  • Сумочка-клатч

Sostav на церемонии награждения премии «Большая рыба» заявил именно этот дресс-код.

МОВЕТОН ДЛЯ МУЖЧИН

Фабрично завязанный галстук-бабочка — вне правил, только самовяз. Прилагаем видео:

БОНТОН ДЛЯ ЖЕНЩИН

Дамам в сопровождении спутника этикет диктует надеть платье макси, а при самостоятельном визите уместно и коктейльное чуть ниже колена.

Formal, он же — Formal Attire

Этот дресс-код близок к Black Tie, но иногда может подразумевать более модный вид или творческий подход. Уместен на официальном вечернем приеме. Его называют светским типом дресс-кода для посещения формальных мероприятий.

ДЛЯ МУЖЧИН:

  • Смокинг или темный торжественный костюм

  • Галстук

  • Черные туфли

ДЛЯ ЖЕНЩИН:

  • Коктейльное/длинное платье, маленькое черное платье или вечерний комплект

  • Туфли на каблуке

СПЛОШНОЙ МОВЕТОН или ТОП ошибок в ношении смокингов

1

Костюм велик: плечевой шов не на месте, будто пиджак снят со старшего брата. Брюки широкие и/или слишком длинные, от чего внизу собираются в гармошку.

Это не оверзсайз, господа!

2

Костюм мал: об этом нам говорят диагональные складки по передней части пиджака, и горизонтальные — по его спинке. Брюки коротки и носки торчат. Это хорошо для casual, но точно не для White и Black Tie.

Может, вы еще растете?

3

Нижняя пуговица застегнута: мы не в казарме, и смокинг — не китель. Кстати, красавчик Лео Ди Каприо систематически нарушает правило и застегивается на все пуговицы, но это скорее авторский стиль, чем нарушение этикета.

Лео, мы тебя прощаем!

4

Короткий галстук: длина атрибута должна доходить до верхней части пряжки ремня. В случае с джинсами чуть более низкой посадки допускается небольшое расстояние между концом галстука и пряжкой.

Не переборщите, как этот персонаж!

5

Рукава пиджака коротки: такое допустимо для стиля casual или даже smart. Но в смокинге не принято щеголять дорогими часами.

6

Еще одно правило: рукава сорочки также не должны быть слишком коротки.

7

Шлёвки на брюках от смокинга — это плохо. Костюм рекомендуется шить, а не покупать в масс-маркете. Нужно потратить на эту вещь время, чтоб осознать ее величие.

8

Совсем плохо, когда ворот сорочки лежит поверх ворота пиджака.

9

Не перебарщивайте с микродизайном тканей. Сорочка, галстук, костюм одновременно в клетку — это скорее комично!

Примеры привел Виталий Чигвинцев, управляющий партнер OXFORD MTM

Отвлеклись на важные мелочи. А теперь продолжим типологию вечерних дресс-кодов.

6 менее формальных дресс-кодов.

Black Tie Invited

«Черный галстук приветствуется» обычно на корпоративном банкете, званом ужине или семейном торжестве.

ДЛЯ МУЖЧИН:

  • Смокинг

  • Черные туфли на тонкой подошве

ДЛЯ ЖЕНЩИН:

  • Платье для коктейля, длинное платье или брючный костюм

  • Туфли на каблуке

Semi-formal

Полуформальный дресс-код подойдет для званых ужинов, корпоративных банкетов и семейных торжеств. Все как в пункте выше. Допускает свободу, однако строго в соответствии с мероприятием.

ДЛЯ МУЖЧИН:

  • Темный костюм
    (до 18-00 — обычный костюм)

  • Галстук

  • Классические туфли

ДЛЯ ЖЕНЩИН:

  • Коктейльное платье

  • Нарядный костюм или дневное платье
    (до 18-00)

  • Туфли на каблуке

Cocktail Attire

Этот дресс-код, как и Black Tie Invited, принят на корпоративных или семейных торжествах.

ДЛЯ МУЖЧИН:

  • Темный костюм

  • Классические туфли

ДЛЯ ЖЕНЩИН:

  • Коктейльное платье

  • Туфли на каблуке

A5 (After Five)

«После пяти». Такое обозначение может быть дополнено другими, например, A5 Semi-formal. В противном случае A5 обозначает «Kоктейль».

A5 может стоять в пригласительных на любое вечернее мероприятие после 17-00.

ДЛЯ МУЖЧИН:

  • Костюм, не обязательно деловой. Цвета любые

  • Уместны джинсы, вельветовые брюки, клубные пиджаки и трикотаж

  • Галстук необязателен

  • Классические или туфли-мокасины

ДЛЯ ЖЕНЩИН:

  • Платье для коктейля, топ и юбка, нарядный костюм с юбкой или брюками

  • Туфли на каблуке

A5 C (After Five Casual)

Один из самых непринужденных вечерних стилей. Повод — любое вечернее мероприятие, корпоративное событие и так далее.

ДЛЯ МУЖЧИН:

  • Одежда известных брендов или дизайнеров. Альтернатива: обычный костюм с сорочкой без галстука

  • Брюки или джинсы

  • Джемпер или кардиган

  • Классические туфли или мокасины

ДЛЯ ЖЕНЩИН:

  • Костюм, нарядное платье, брюки, джинсы

  • Свитера

  • Туфли на каблуке

Creative Black Tie

Название говорит само за себя. В основе правила Black Tie, а далее самые различные интерпретации через призму творческого подхода. Black Tie Invited — популярный дресс-код для корпоративных вечеринок.

ДЛЯ МУЖЧИН:

  • Смокинг с нетрадиционными аксессуарами или необычных цветов

  • Неформальный смокинг с темной сорочкой, пестрый жилет

  • Без галстука

ДЛЯ ЖЕНЩИН:

  • Длинное, короткое платье или вечерний комплект

  • Этнический или тематический аксессуар

  • Туфли на каблуке

Мнения экспертов event-индустрии о том, зачем нужен дресс-код

Настало время обратиться к коллегам ивентологам и узнать их экспертное мнение о том, насколько строго люди соблюдают дресс-код? И вообще, есть ли место строгим правилам в будущем?

PRT: «Нужно не бороться, а вдохновлять гостей»

Глеб Сахрай

Глеб
Сахрай

Генеральный директор PRT Edelman Affiliate

Зачем нужен дресс-код?

Люди — главная составляющая любой вечеринки. Более важная, чем еда, напитки, музыка и место. Так что внешний вид гостей и продиктованное им настроение — чуть ли не главный фактор успеха. Или наоборот — провала.

Насколько строго люди, приглашенные на вечера с определенным дресс-кодом, соблюдают его?

Процент людей, соответствующих дресс-коду, может сильно разниться, но в среднем это от 50% до 95%, если говорить языком сухих цифр. Точная пропорция всегда зависит от нескольких факторов: что за люди приглашены, насколько само мероприятие важно для гостей, когда проходит мероприятие — в выходной или будний день.

Если речь идет о буднях, то важно, предусмотрели ли организаторы время, чтобы гости могли заехать домой и переодеться. Также многое зависит от яркости концепции, организатора и заявленной «премиальности».

Вспомните яркие примеры, когда люди соблюдали и когда игнорировали дресс-код на мероприятиях, организованных вашим агентством.

На наших медиаиндустриальных мероприятиях, особенно это касается Digital Елки, нам удалось привить людям вкус к тому, чтобы тщательно соблюдать дресс-код. Поэтому фотоотчёты оттуда получаются очень красивыми и пользуются невероятной популярностью.

На IZMENI SOZNANIE — выездном мероприятии, которое включает несколько вечеринок, дела обстоят чуть хуже. Сказываются высокая плотность развлечений и высокий статус гостей, которые хотят, чтобы их принимали такими, какие они есть. И они по-своему правы.

Как вы с этим боретесь? Надо ли вообще бороться?

Нужно не бороться, а вдохновлять гостей быть «в атмосфере», ведь дресс-код вводится для их же удовольствия. Так что если он «экзотический», есть смысл показывать примеры луков. Мы, например, перед каждой Digital Елкой делаем веселую тематическую фотосессию команды и выкладываем ее в социальные сети. И она служит для многих своеобразным ориентиром.

Departament: «Отношение к дресс-коду становится более демократичным»

Юлия Сигунова

Юлия
Сигунова

Директор по работе с клиентами event-агентства Departament

Зачем нужен дресс-код?

Это очень важный условный сигнал, определяющий человека как «свой — чужой». Именно правильно выбранный костюм говорит о том, что человек адекватен и равен другим гостям мероприятия.

Обычно людям очень страшно стать белой вороной. Например, когда все гости приходят в свободной демократичной одежде casual, и вдруг появляется некий разряженный гость. Он сразу выдает в себе чужака на этой вечеринке. Дресс-код помогает замаскироваться и быть равным среди других гостей. В школе эту задачу выполняет форма, в армии — мундир, в корпорации — корпоративная одежда, а на вечеринке эту функцию выполняет именно дресс-код.

Очень рекомендую всем его соблюдать, но не забывать о своей уникальности. Всегда можно что-то добавить в образ, и интересно его интерпретировать.

Насколько строго люди, приглашенные на вечера с определенным дресс-кодом, соблюдают его?

Можно определить это в примерном соотношении 70 на 30. 70% — стараются соблюдать. 30% — не берут в голову.

Для того, чтобы гости поддержали вечеринку соблюдением дресс-кода, этой задаче стоит уделить особое внимание. Во-первых, придумать любопытное название и описание вечеринки, чтобы вызвать интерес у гостей. Во-вторых, стоит обозначить, что без дресс-кода есть вероятность не попасть на желанную вечеринку.

Однако, его строгое выполнение далеко не всегда необходимо. Иногда наоборот, здорово, когда люди выглядят не одинаково, а разнообразно и свободно, экспериментируют с внешним видом. Поэтому всегда нужно оценивать, насколько этот дресс-код необходим.

Вспомните яркие примеры, когда люди соблюдали и когда игнорировали дресс-код на мероприятиях, организованных вашим агентством.

На наших мероприятиях нет строгого дресс-кода. Мы делаем презентации и лончи разных брендов. Как правило, это требует дресс-код smart casual или cocktail. Лично я очень трепетно отношусь к этому пункту и всегда одеваюсь согласно заявленному стилю, чтобы поддержать организаторов мероприятия и избежать неприятных историй.

Вспомнилась одна конфликтная ситуация, которая произошла со мной и моими друзьями на входе в клуб «Фантомас». Все абсолютно четко соответствовали дресс-коду, были одеты превосходно и с высочайшим вкусом, но на одном из гостей были кроссовки. Они были нестандартные, выполненные из светоотражающей кожи, чем очень привлекали к себе внимание.

Пришлось долго спорить с фейсконтролем и директором заведения на тему, кроссовки ли это или просто модная новая обувь, пока что недоступная для понимания. В итоге конфликт благополучно разрешился, но такие моменты крайне неприятны, и не вызывают повторного желания посещать подобные места.

Надо ли вообще бороться за дресс-код? Стоит ли обязывать людей его соблюдать?

Мир очень быстро меняется и развивается. Отношение к дресс-коду становится более демократичным, и жестких ограничений по этому пункту уже практически не осталось. Если раньше было невозможно посетить театр в спортивной обуви, то сейчас, даже в Большой театр, можно прийти в стильном спортивном образе.

Но иногда нам как организаторам очень нужно, чтобы гости поддержали вечеринку заданным дресс-кодом. Бывает и так, что сама концепция вечеринки — это именно наряды гостей. Более того, есть традиционные праздники, например, национальный праздник Израиля — Пурим или всеми любимый Хеллоуин, когда абсолютно все гости должны прийти в карнавальных костюмах. «Мидсаммер найт» — это именно тот случай, когда праздник и есть костюм. Здесь гостям нужно объяснить всю важность дресс-кода, и тогда они с удовольствием поддержат вечеринку.

Eventum Premo: «Всегда есть 10% пакостников, которые решили отличиться и надеть любимый свитер»

И наш третий эксперт — Константин Абрамов, Brand ambassador Eventum Premo.

Константин Абрамов

Константин
Абрамов

Brand ambassador Eventum Premo

Зачем нужен дресс-код?

Дресс-код — неотъемлемая часть любого события, причем не важно, говорится об этом в приглашении или нет — ты все равно что-то надеваешь и в чем-то приходишь.

Насколько строго люди, приглашенные на вечера с определенным дресс-кодом, соблюдают его?

По нашей статистике, более понятный и устоявшийся в мире дресс-код (Black Tie / Cocktail / Business Casual) отлично выполняется гостями, но всегда есть 10% пакостников (как я их называю), которые решили отличиться и надеть любимый свитер. Обычно эти люди чувствуют себя некомфортно и первыми «драпают» с вечеринки. Еще всегда найдется человек, который по-своему воспринимает Black Tie и приходит в свадебном платье (случай из жизни агентства, но, к сожалению, не могу приложить фото).

Стоит ли обязывать людей его соблюдать? Если да, то как помочь им в этом?

Если ты как организатор хочешь, чтобы гости выполнили твои требования по дресс-коду, им надо помочь и максимально подробно рассказать про него, чтобы у них не было никаких вопросов. Вместо того, чтобы модно / стильно / молодежно писать внизу приглашения Dress Code: futuristic black-tie, подготовь им «мудборд» и включи его в приглашение. (Мудборд — это не ругательное слово, а эффективный инструмент визуальной подачи вашей идеи — «палитра настроения», которая поможет сориентироваться гостям в подборе наряда по дресс-коду, прим.Sostav).

Хорошо, что в наше время есть, например, pinterest.com, и сделать это легко. К тому же, можно прямо там собрать доску с подходящими луками. Сюда же можно интегрировать партнеров и рассказать гостям, где можно арендовать или купить подходящий образ.

Если совсем все сложно, можно сделать отдельную зону прямо на мероприятии, где люди могут привести себя в порядок. Сейчас каждый человек — создатель и может реализовать свои тренды, и в одежде это тоже прослеживается. Главное, понимать стандарты и не переборщить с цветом / флером / длиной и так далее.

Случаи на рынке

Все готовы к дресс-кодовым «каминг-аутам»? Тогда поехали!

Depot WPF: «Уклоняться от пожеланий устроителя вечеринки — моветон»

Первым о своем истинном отношении к дресс-коду с нами поделится Алексей Андреев — человек, который знает, как лучше закрепить кушак в образе для White Tie, а еще утверждает, что лоснящиеся лацканы сейчас не на стиле!

Алексей Андреев

Алексей
Андреев

Управляющий партнер Depot WPF

Алексей, вы часто ходите на вечеринки с дресс-кодом? Как обычно выкручиваетесь, видя в строчке, например, Black Tie?

Тусовки, требующие дресс-код — норма для цивилизованного общества. С точки зрения маркетинга и брендинга — это есть демонстрация причастности к комьюнити или ивенту посредством использования общих атрибутов. Причем, речь не обязательно пойдет о фраках-смокингах и пресловутом Black Tie. Рыбаки, собираясь вместе, одеваются как рыбаки, а десантники на свой праздник надевают тельняшки и голубые береты. Это тоже дресс-код.

Принадлежность клубу, соблюдение правил и всяческих условностей — не пустая прихоть. Поэтому уклоняться от пожеланий устроителя вечеринки — не комильфо. Лучше уж совсем не пойти, чем защищать себя слабыми аргументами типа: «Я весь такой свободный от правил и условностей, что могу себе позволить не соблюдать дресс-код».

Есть реальные маргиналы и ренегаты, плюющие на рекомендации и общественное мнение. Это действительно известные и заслуженные люди, селебрити, политики или общественные деятели, и они, как говорил шериф из старого кино, «имеют право»! А остальные граждане пусть сначала заслужат таковое, иначе они рискуют прослыть невежами из Тагила, кем и являются.

Последний или яркий случай, когда вы соблюдали дресс-код. Как это было?

Прошлым летом мне пришлось несколько раз надевать смокинг, как того требовал дресс-код. И всякий раз я испытывал некоторый дискомфорт, твердил себе, что так надо, я не официант, не ростовая кукла и не ведущий на дагестанской свадьбе. Все нормальные люди стесняются смокингов, не имея достаточного опыта. Потом это проходит, когда они видят, что вокруг все такие.

Оказывается, у смокингов есть своя мода и свои стилистические различия, разный крой, лацканы, лампасы. А еще есть галстуки-бабочки, пояса (которые лучше крепить вверх ногами), жилеты, лаковые ботинки, булавки и платки.

И вот как только вы научитесь складывать нагрудный платок первыми нехитрыми семью способами, то сразу станет легче. И вы перестанете себя чувствовать клоунообразным знатоком викторины «Что? Где? Когда?». И уж совсем нелепыми в ваших глазах будут казаться гости в джинсах и бабочках, фрачных манишках и с обычным брючным ремнем. И даже человек просто в темном костюме, но не в смокинге, будет выглядеть на вечеринке белой вороной.

Каково ваше искреннее отношение к этой строчке в приглашении? Нужен ли дресс-код?

Организаторы вечеринок, требующие строгий дресс-код, должны десять раз подумать — соответствуют ли они сами по формату этому коду? Гольф, поло, люксовые спорт-кары и яхты представлены среди спонсоров? Выступление Нетребко заявлено в программке? Шувалов и Сечин придут? Точно?

В противном случае, я бы не морочился и не заставлял гостей преодолевать себя и рыскать за неделю до мероприятия по магазинам проката свадебно-похоронного инвентаря. Очень многие разумные устроители церемоний, приглашая гостей, после строгого требования Black Tie, добавляют что-то типа «или на ваше усмотрение». Надо всем и всегда давать шанс и выбор. Корме случаев с гольф-поло-яхты-Кремль-Оскаром ...

Main Target Group: «Дресс-код — точный бриф для создания образа»

Анна Сергеева, генеральный директор Main Target Group раскрывает секреты поблажек в Black Tie и дает советы на случай, когда дресс-код не прописан.

Анна Сергеева

Анна
Сергеева

Генеральный директор Main Target Group

Насколько часто приходится посещать мероприятия с заявленным дресс-кодом?

Заявленный дресс-код — как точный бриф для создания образа. Очень помогает! По крайней мере, для меня это так. И если приходит приглашение без него, я обязательно уточняю, в чем суть мероприятия, каков его формат. Потому что дресс-код — как лакмусовая бумажка — сам по себе заранее говорит о событии.

Опытному «тусовщику» слова Black Tie абсолютно не страшны. Такой дресс-код заявляют не так уж часто, поэтому достаточно иметь несколько классических платьев в пол на все времена. Ведь, как известно, дизайн вечерних платьев не так подвержен ежеминутным веяниям моды. Главное, правильно чередовать наряды, чтобы на светских фотоотчетах не оказаться в одном и том же.

Может быть, я кому-то раскрою секрет: есть определенные поблажки для Black Tie. Для дам допускается длина платья до колена, но ни в коем случае не выше! Босоножки возможны, но только с платьем в пол. У мужчин вместо смокинга с бабочкой допускается черный костюм с черным же галстуком, рубашка белая или, в крайнем случае, черная!

Как вообще обычно выкручиваетесь, когда видите в приглашении информацию о дресс-коде?

Здорово, когда прописывают не просто общепринятый стандарт, а дают возможность пофантазировать на тему! Например: «80-е», «Блестящий», «Великий Гэтсби», «Анималистичный», «Футуристический». Тогда можно проявить свои креативные способности, и тебя обязательно заметят светские фотографы, а это дополнительный PR!

Гардероб у меня складывался на протяжении 20 лет, еще со времен моей работы в женском глянце. И по сей день стараюсь покупать уникальные вещи, но достаточно «носибельные», поэтому достаю из гардероба платье лет через 5, и оно снова актуально (да и шанс увидеть кого-то в идентичном платье стремится к нулю)! Так что почти всегда обхожусь своим гардеробом. Хотя признаюсь, иногда заимствую аксессуары у подруг, такие, как клатч или меховое манто нужного цвета.

Вспомните яркий случай, когда дресс-код удался!

Во-первых, хочу выделить «Скачки Монте-карло» (выбор шляпки — это всегда увлекательно)! Во-вторых, отмечу безупречное соблюдение Black Tie на балу Фонда Gift of life в Лондоне. И в третьих, запомнился дресс-код Total black на гала-ужине радио «Максимум», который я поддержала еще и макияжем, и аксессуарами. И одно из последних посещенных мною мероприятий — презентация телеканала ТНТ4. Хотя дресс-код не был заявлен, я выбрала комбинезон, в котором ты, как Джеймс Бонд, готов к любому повороту событий. Что оказалось вполне в духе ТНТ4 — с изрядной долей юмора.

Каково ваше искреннее отношение к этой строчке в приглашении? Нужен ли дресс-код?

Мне искренне некомфортно БЕЗ этой строчки! Прописанный дресс-код — это признак качества подготовки и уровня мероприятия. Main Target Group готовит и проводит около 10 мероприятий в год, и дресс-код всегда объявлен заранее, чтобы участники мероприятия успели приготовить соответствующий наряд! И помните, не соблюдать его можно, только если вы Джонни Депп!

Shma: «Новогоднее мероприятие с концепцией «Сумасшедший дом»

Креативный директор агентства SHMA Олег Шестаков, отвечая на наши вопросы, ностальгирует по семидесятым, а также делится с нами своим фото в халате. Причем, этот банный атрибут — часть образа на вечеринке.

Олег Шестаков

Олег
Шестаков

Креативный директор агентства SHMA

Насколько часто приходится посещать мероприятия с заявленным дресс-кодом? Видя в строчке, например, Black Tie, радуетесь или нет?

Нет у меня в гардеробе Black Tie, а также Blue Tie, Green Tie, и вообще ни одного Tie, если честно. Ну, если уж надо появиться, то иду в магазин и покупаю. Хотя бывают креативные дресс-коды, тогда это даже весело.

Самый яркий случай, когда дресс-код пришелся по душе!

Самый яркий — в университете хотели попасть на вечеринку 70-х, куда пускали бесплатно в случае наличия соответствующего прикида. Поэтому мы полночи мотались по родителям друзей, стреляли одежду, а когда собрали комплект и приехали на вечеринку, она закончилась. Из последних — собственное новогоднее мероприятие с концепцией «Сумасшедший дом». Я был в домашнем халате, взятом напрокат.

Нужен ли дресс-код?

Все должно быть уместно. Если это свадьба, наверное, это понятно и простительно. И фото классные получаются. Если это празднование 32,5 лет, то желание увидеть всех в крокодиловой коже — перебор.

Недавно получил приглашение на день рождения, где вместо дресс-кода обязательным условием является публичное выступление со стихотворением. Ох, лучше бы Black Tie...

Халат — это сильно!

Вот мы плавно добрались до вопроса о том, как креативный дресс-код интерпретируют рекламщики? Справляются ли с задачей и для чего им все это нужно?

6 историй тематических корпоративов на рынке

1. Blondinka.ru: Мексиканская вечеринка

Тот случай, когда Новый год отметили более чем просто экзотично. За костюмами и сомбреро всем пришлось отправиться в жаркую Мексику или, по крайней мере, в этнический магазин. И хоть вместо кактусов были традиционные русские елочки, дресс-коду коллектив дружно подчинился!

Дарья Роменкова

Дарья
Роменкова

Директор по маркетингу агентства Blondinka.ru

Мексиканская вечеринка нужна для того, чтобы утопить зимние холода в гуакамоле! Дресс-код: мексиканские костюмы, усы, сомбреро. Угощение: вкусная мексиканская еда. Бар: текила и коктейли на её основе. И даже музыка: мексиканский ансамбль.

2. Brandson Branding Agency: Курс на Дикий запад

Остаемся на американском континенте. В агентстве Brandson Branding 2018-й год встретили в стиле Western. Задача для тех, кто поддержал дресс-код, отыскать рубашки в клеточки, подходящие головные уборы и, конечно же, револьверы и лассо!

Елена Юферева

Елена
Юферева

Генеральный директор Brandson Branding Agency, член совета АБКР

На целый вечер коллектив Brandson превратился в настоящих лихих ковбоев, смелых индейцев, безбашенных головорезов и прекрасных бандиток. И для этого им необязательно было отправляться в Техас!

Тематическая вечеринка, веселые конкурсы и квесты, гастрономические призы и, конечно, большой мешок с подарками от традиционного Тайного Санты — вот секрет настоящего брендсоновского веселья и озорства.

3. DALEE: любимый праздник — Хеллоуин

Digital-агентство DALEE ежегодно отмечает Хеллоуин. Это почти самая старая традиция компании. И каждый год в канун дня всех святых команда исправно исполняет все пункты заявленного креативного дресс-кода!

Анастасия Клименко

Анастасия
Клименко

PR директор digital-агентства DALEE

Хеллоуин — это яркий и креативный праздник, как и сама команда агентства. Поэтому не случайно, что именно он так основательно вошел в нашу корпоративную жизнь.

Много лет назад инициативность некоторых сотрудников DALEE стала основой одного из самых активных корпоративных мероприятий компании с яркими нарядами, тематической атрибутикой и, конечно, веселым празднованием.

4. i-Media: все тот же старина Хеллоуин

Американский праздник нечисти больше всех остальных поводов для создания креативных дресс-кодов любят и в i-Media. В агентстве подходят как к нарядам, так и антуражу со всей ответственностью.

Ольга Криль

Ольга
Криль

Директор по контекстной рекламе агенства i-Media

...И даже сочиняют хеллоиново-медийные стихи:

Раз, два...контекст заберет тебя,
Три, четыре...самый сильный SEO в мире,
Пять, шесть...Digital хочет всех вас съесть,
Семь, восемь...Минусинск придет без спросу
Девять, десять...не наберете лайки эти...

5. SLAVA: в свитерах и без галстуков, главное, с улыбкой на лице

В агентстве SLAVA отношение к дресс-коду на мероприятиях позитивное. Более того, мы получили фото сразу с трех вечеринок, где команде приходилось соблюдать основные правила — «в свитерах», «без галстуков» и «wear your smile».

Денис Лапшинов

Денис
Лапшинов

Креативный директор, основатель SLAVA

Когда эмоции от мероприятия и его уровень компенсируют вложенные в соответствие дресс-коду силы, тогда отношение только позитивное. Негативное, когда тебя сильно запаривают ради чего-то сомнительного.

У нас абсолютная демократия и свобода выражения! Пункт не строгий — играть в него или нет — личный выбор каждого сотрудника и по опыту никак не влияет на градус веселья на вечеринках.

Christmas sweaters Black-no-tie Wear your smile

6. Socialist media: от маскарада до «Великого Гэтсби»

Одна из последних вечеринок в этой медиакомпании — CASINTERSOL. Название состоит из слов «CASINO» и названия компании INTERSOL EAST. Главное условие, чтобы все были одеты в стиле 20-х годов, как в фильме «Великий Гэтсби».

Другая идея, которую также поддержало большинство — корпоратив-маскарад «Кто все эти люди».

Ольга Цыганкова

Ольга
Цыганкова

Генеральный директор Socialist media

Дресс-код на мероприятии — это плюс и вообще, если дресс-код прописан, то нарушать его — моветон.

CASINTERSOL CASINTERSOL «Кто все эти люди» «Кто все эти люди»

Для большинства людей из креативного мира тематический дресс-код — это приятный вызов их воображению и таланту (пере)воплощений! И найденные кейсы лишь подтверждают это суждение.

Тренды

1. Минимализм

Минимализм — один из макротрендов всей фэшн-индустрии последних лет, разнообразие только в оттенках. Об этом веянии рассказывает наш эксперт Виталий Чигвинцев, OXFORD MTM.

Виталий Чигвинцев

Виталий
Чигвинцев

Управляющий партнер ателье по индивидуальному пошиву мужской одежды OXFORD MTM

Минимализм популярен и в вечернем дресс-коде. 90% смокингов и платьев очень просты в дизайне и деталях, но сложны с точки зрения цвета и микродизайна тканевого полотна. Сейчас тренд на цвета такой: много черничных смокингов, винные оттенки, изумрудные, серые. И они уже становятся ничуть не менее популярными, чем привычные синие.

Еще один тренд — это женщина в костюме. На женщину тоже можно надеть смокинг, почему нет? Из микротрендов — брюки с манжетами, с защипами.

2. Смешение стилей

По мнению Юлии Сигуновой из Departament, один из основных трендов — это смешение стилей. Скучно, когда классика соблюдена на 100 процентов: каблуки, платье в пол, глубокий вырез. И здесь с Юлией нельзя не согласиться.

Юлия Сигунова

Юлия
Сигунова

Директор по работе с клиентами event-агентства Departament

Смешение стилей — это, например, уже всеми принятый «спорт плюс классика» или «гранж и классика». К классике нужно, безусловно, что-то добавлять, поскольку мода сейчас, как никогда, вне шаблонов.

Почти каждый вечер я хожу на мероприятия — от вечеринок брендов, выставок и кинопремьер до посольских приемов. И могу сказать, что ни одно мероприятие не потребовало от меня классического дресс-кода. Мой личный опыт говорит о том, что это не очень востребованный формат и, в целом, всегда можно отделаться черно-белым эффектным и немного экстравагантным нарядом, чтобы не быть в total-black-tie.

3. RCG: Стиль Black Tie сдает позиции

Если недавно на светском мероприятии дамы блистали в узнаваемой классической униформе от Ив Сен Лорана, Карла Лагерфельда и Пьера Кардена, то сегодня продвинутые модницы одеваются у «молодых дизайнеров», делится мнением Виола Гасанова из RCG.

Виола Гасанова

Виола
Гасанова

Event Director RCG

Эти наглые ребята (в основном скандинавы и саксы) ввели тренд на индивидуальность, непохожесть, персональность. Они предлагают не временный трюк с превращением «из золушки в принцессу», а постоянный концепт — образ жизни и мыслей, который совпадает с твоим.

Это тотальный слом шаблона. Джинсы R13 теперь стоят дороже вечернего платья, Мадонна провозглашает, что бриллианты нужно носить с шортами. Брэд Питт выходит на красную дорожку в футболке... Стиль Black Tie сдает позиции даже в самых консервативных, классических мероприятиях вроде церемоний награждения и открытия фестивалей.

Соответственно, меняется и сам формат мероприятий — мы уже давно не сидим за пафосными столами, а прогуливаемся с бокалом в руке, слушаем альтернативную музыку, дегустируем молекулярную еду, говорим о ЗОЖ и ретритах... Разумеется, все это не про Black Tie! Это жизнь в стиле Smart Casual.

Хочу сказать, что мне такая жизнь вполне по вкусу. Я уже давно не переодеваюсь после рабочего дня для светской тусовки, а все мои прошлые «ив сен лораны» грустно висят в глубине гардероба. Сегодня одежда для бизнеса и одежда для праздника — это одна и та же одежда: красивая, но удобная. Просто в моем сумасшедшем бизнесе никогда не знаешь, в какой момент может вдруг случится праздник.

4. Смарт-будущее

Само время диктует нам успевать всегда и везде, а для этого можно упрощать свои наряды с умом. Мы тоже верим, что наступает эра «smart casual» — он будет властвовать во всех сферах, и дресс-код — не исключение.

В первую очередь, «смарт» — в самом подходе к этой строчке в пригласительных. Мы уже увидели, что ивентологи готовят «мудборды», закладывают в дресс-коды философию своих ивентов или упрощают свои мероприятия, меняя формат в угоду удобству гостей. Словом, делают все возможное, чтобы нам было комфортно и интересно соблюдать кодекс одежды как бы попутно — с целью развлечься, покреативить.

И пусть дресс-код не будет поводом пропускать мероприятия, если у вас нет подходящего платья или смокинга!

Резюме

Сотрётся ли когда-нибудь граница между повседневным и вечерними гардеробами? Умрет ли Black Tie? Поживём — увидим, а пока...

...когда у вас там ближайшее торжество, в котором необходимо проявить свое знание нюансов дресс-кода Black Tie или Cocktail? Да, в общем-то, когда бы оно ни случилось, у вас на эту тему теперь есть подробный материал с яркими примерами того, как надо и не надо делать.

Поэтому держите наш #Бонтон#Моветон под рукой и будьте гуру в вопросе кодекса одежды на мероприятиях. Будьте уместны и элегантны, ведь встречают по одежке, а иногда по ней и провожают.

А про вечерний дресс-код у нас — всё!

По традиции ждем ваших писем на почту abaturina@sostav.ru

с предложением будущих тем и желанием обсудить прочитанное.

Welcome!

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13.02.2018 25 комм