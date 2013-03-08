#ОБЫЧАЙ#ДРЕССКОД
#БОНТОН#МОВЕТОН
#ЭТИКЕТ#ВТРЕНДЕ
#ТРАДИЦИЯ#НОРМА

Sostav запускает новую рубрику #БОНТОН#МОВЕТОН. В ней вместе со всеми участниками рынка мы будем разбираться в правилах, которыми, так или иначе, руководствуются компании и их сотрудники.

Начинаем рассматривать все аспекты офисной жизни, бизнес-отношений и профессиональных коммуникаций с точки зрения хорошего и плохого тона. Для чего? Чтобы у нас с вами были ответы на вопросы «Как правильно?», «Что хорошо, а что плохо?», «Можно ли все-таки носить в офисе сандалии с носками и татуировки на лице, если ты, к примеру, личность?» и другие.

Спросить не у кого: правила существуют где-то в подкорке на уровне стереотипов или в устаревших книжках по этикету. Но жизнь меняется как курс биткоина, и вчерашние подвороты из обычной подростковой моды переходят во всеобщий тренд. И ты подворачиваешь, хотя еще вчера был против этого.

Поэтому вместе с экспертами из разных областей мы будем искать ответы на вопросы о роли дресс-кода, делового этикета, моды и индивидуального стиля при устройстве на работу и последующей карьере. Раскроем правила офисной жизни, проведения встреч, коммерческой тайны и документооборота. Да всего, чего угодно! Насущные же вопросы.

Идеи, предложения и вопросы по будущим темам для #БОНТОН#МОВЕТОН ждем на abaturina@sostav.ru. Возможно, следующей будет именно ваша история о том, как вам надоело каждый день носить галстук или как вас раздражает (или радует), что ваши подчиненные «самовыражаются» через розовый цвет волос.

Первый выпуск мы посвятили самому несмываемому и неоднозначному штриху на человеческом теле – татуировке!

Тату

стереотипы, правила, случаи на рынке и тренды

Стереотипы и статистика

Стереотип о том, что татуировки делают только зеки, проститутки и наркоманы, ушел в прошлое. Татуировка сегодня – больше, чем партак или наколка – это искусство. Однако есть истории, когда татуировка относится к моветону. Мы поискали такие примеры и нашли.

«Делая татуировку, человек закрывает себе путь в «высшее» общество» – знакомо? Или «Девушка с черепом на предплечье никогда не выйдет за порядочного парня, а порядочный парень, имея татуировку на видном месте, никогда не найдет приличную работу»… Это всё стереотипы, и часто они работают.

По статистике до 40% лиц, сделавших татуировку, спустя какое-то время решают от нее избавиться. В миру есть куча способов удаления татуировки. Среди причин, побудивших свести пигмент из-под кожи, могут быть не только новые модные тенденции или смена жизненных взглядов, а том числе несоответствие татуировки новой должности.

Куда точно не возьмут с тату

Моветоном татуировка считается в таких консервативных средах, как медицина и педагогика. Относительно татуированных хирургов или математичек в интернете можно найти тысячи обсуждений и осуждений.

В бортпроводники вас тоже вряд ли возьмут с татуировкой на видном месте. Таковы четкие правила всех авиакомпаний. То же самое и со многими другими сферами обслуживания.

МОВЕТОН

Деловой стиль или строгие правила оставляют людям минимальное количество мест на теле, постоянно видимых окружающим – кисти рук, шея и лицо.

Татуировать их – моветон.

ЗАБИВАЙТЕ ТОЛЬКО НЕВИДИМЫЕ ЧАСТИ ТЕЛА!

Автор фото: Павел Швед

Кому татуировка может помешать устроиться на работу или продвинуться по карьерной лестнице? Специально для Sostav исследовательский центр Superjob провел опрос 500 респондентов в 81 населенном пункте по всей России.

Исследование

На вопрос «Были ли в вашей практике случаи, когда вы отказали кандидату из-за наличия у него/нее татуировок на теле?», 75% опрошенных ответили отрицательно, 19% – утвердительно, остальные затруднились ответить.

Комментарии тех 19%, которым пришлось отказать:

  • Татуированный претендовал на должность специалиста колл-центра: «Кандидат имел на лице пирсинг, татуировки и «тоннели» в ушах. Это все выглядело забавно и в тоже время отвратительно».

  • Отказали в должности администратора из-за забитых рукавов: «Человек был с большой площадью татуировок (два «рукава») и с некоторой демонстративностью в этой области. На вопрос о готовности носить более консервативную одежду, скрывающую татуировки, был получен отрицательный ответ.

  • Девушка на вакансию менеджера по работе с клиентами: «Очень подходящий кандидат, но из-за обширной татуировки в виде цветов на ключицах, шее и руках, пришлось отказать, т.к. работа заключалась именно в работе и встречах с клиентами. Это единственная причина нашего отказа кандидату, о чем мы прямо ей сказали».

  • Еще одна компания, участвовавшая в опросе Superjob, отказала нескольким продавцам-кассирам: «У нас классическая кофейня-кондитерская, и по стандартам внешнего вида, принятым в компании, татуировок на открытых частях тела не должно быть видно».

  • Несмотря на то, что кандидат на должность директора по развитию одной компании был по квалификации лучшим из всех претендентов на должность, ему помешала татуировка на кисти в виде скелета: «При встречах с заказчиками это пугает, и такой человек не внушает доверия».

В исследовании упомянуты и такие случаи, когда соискатели не дошли даже до этапа собеседования, потому что прислали в резюме фото с видимой татуировкой.

А теперь обратим внимание на людей, на чьих плечах не только пара тату, но и – огромная ответственность.

Лидер мнений: главное, чувство меры

Обратимся к эксперту – Алене Владимирской, которая считает, что люди, претендующие на топовые и публичные должности, должны быть осторожны и дальновидны в вопросе «бить или не бить» (татуировку).

Алена
Владимирская

Хедхантер, один из крупнейших экспертов в области рекрутинга, основатель проекта «Антирабство»

Помешают ли татуировки устроиться на работу?

Все зависит от того, на какую позицию вы будете устраиваться, и насколько ваши татуировки заметны. И, конечно, я не говорю отдельно о провокационных татуировках, способных разжечь скандал или кого-либо оскорбить – тут, думаю, и так все понятно.

Если у вас набит «рукав» или татуировка выглядывает из-за воротничка или рукава блузки или рубашки, вряд ли вас возьмут на работу в крупную международную компанию, особенно на публичную должность. Как правило, люди на таких позициях – лицо компании, и они должны быть безупречны во всех смыслах. Профессионализм, дресс-код, общая ухоженность. И татуировкам в такой консервативной атмосфере не место.

Если говорить о сфере обслуживания, то лишними заметные татуировки будут и для официантов. Особенно, если речь о ресторанах высокого класса. Даже если руководство не будет иметь ничего против ваших татуировок, они могут прийтись не по душе кому-то из клиентов – и менеджеры ресторана постараются всячески избежать потенциальной конфликтной ситуации, просто не приняв вас на работу.

Главное во всем – чувство меры и уместности. Постарайтесь заранее составить портрет компании, в которую вы устраиваетесь. Посмотрите, в чем ходят сотрудники, оцените общую атмосферу. Обычно уже этого будет достаточно для того, чтобы понять, станет ли татуировка на вашем теле препятствием для получения работы мечты.

Лидер мнений: татуировка – удобный способ для отказа

Эксперт в области поиска управленцев высшего звена Роман Тышковский за время своей работы ни разу не сталкивался с ситуациями отказа в должности из-за тату.

Роман
Тышковский

Управляющий Партнер Руководитель практики TIMES (Technology, Information, Media, Entertainment and Sport)

За 15 лет я не сталкивался ни разу с комментарием «мы не возьмем его, потому что у него татуировки». При этом рассуждая логически, мы понимаем, что все очень сильно зависит от индустрии и косности и традиционализма людей, которые в ней работают.

В большинстве компаний в индустрии маркетинга и рекламы (как российских, так и международных), никто не будет обращать особого внимания на наличие у директора тату на руке, ноге или плече. Однако если мы будем рассматривать крупнейшие российские госкомпании, то для некоторых из них это может стать проблемой или стоп-фактором при найме. Не из-за самой татуировки, а из тех выводов, которые сотрудники HR или CБ решат из нее сделать. При этом я лично знаю нескольких вице-президентов по коммуникации в крупных госкомпаниях с татуировками, и это никак не помешало их нанять.

Иными словами тату может стать поводом для отказа, если не за что зацепиться, а отказать хочется. Если же человек реальный профессионал, никто не будет думать о рисунках на вашем теле.

С Романом нельзя не согласиться. Вот, к примеру, на первый взгляд, два понятия политика и татуировка – не совместимы. Но в мире есть яркие примеры, которые опровергают эти шаблонные мнения.

Политики: Сергей Шойгу, Ирина Хакамада, принцесса Монако, дочь президента Кеннеди (она же посол США в Японии) Кэролайн Кеннеди – все они обладатели замысловатых картинок на теле. Да что уж там, Ксения Собчак, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента, также имеет татуировку.

Бизнесмены и топ-менеджеры: Замглавы «Газпрома», основатель Twitter, владелец Diesel и другие герои Forbes – под их деловыми костюмами скрываются татуировки.

Me and my new AAcronis tatoo. Not painful, only 30 min, fun!

Публикация от Serguei Beloussov (@sbeloussov)

А казалось бы, моветон!

Лидер мнений: Кто делает татуировки?

Руководитель консалтинговой компании Benchmark Екатерина Бахарева рассказала нам, что HR-консультант за одну минуту считывает многое исходя из вербалики и невербалики поведения, в том числе и по тату.

Екатерина
Бахарева

Основатель и руководитель HR Консалтинговой компании Benchmark Executive Recruitment

Если говорить о «собирательном образе» кандидата с заметными татуировками, то я бы разделила их на два условных типа. Первый тип: скорее всего это экстраверт, он креативный, эмоциональный, стремится привлечь к себе внимание, у него есть амбиции, он и обладает гибкостью мышления. Зачастую такие люди работают в креативной сфере или маркетинговых коммуникациях.

Другой тип – это интроверт, который в обычной жизни не выражает себя через публичность и разнообразие высказываний. У него есть четко сформированное мнение на все, и он не готов идти на компромиссы при взаимодействии с другими людьми.

Безусловно, это усредненные примеры. Нередко встречаются руководители по персоналу, юристы или финансовые директора с татуировками, особенно заметные летом – в подавляющем большинстве случаев у людей такой профессии не будет татуировок на видном месте.

Причины, по которым люди делают татуировки

Помимо того, что тату – это возможность выделиться, обозначить свою уникальность, запомнить знаковое событие в жизни или отметить причастность к той или иной субкультуре, у людей бывают более веские аргументы для своего решения набить тату. Приведем ниже еще несколько причин.

Вы знаете Билли Джиби?
Пожалуй, это самая необычная причина, по которой люди делают тату. Боксер-любитель из Аляски превратил свое тело в место для вашей рекламы. Сегодня на теле американца более 20 татуировок с названиями порносайтов и госслужб (вот такое сочетание), за счет чего он живет, не бедствуя уже много лет. Билли готов еще на пару десятков рекламных объявлений. Самое дорогое место – лоб – стоит 20 тысяч долларов.

Пример «живого билборда» также есть и во Франции, где мужчина перед выборами набил на своем теле расистские высказывания, которые он слышал в стране.

Эстетика. Весомый аргумент в пользу татуировок – закрыть некрасивые шрамы или растяжки на теле. Такая вынужденная маскировка пополняет ряды татуированных людей по всему свету. Правда, любой изъян благодаря рисунку попадает под еще более пристальное внимание окружающих.

#tattooscar

Публикация от Vanessa Baliana Vanessabtattoo (@vanessabaliana)

Тату как промо.
Однажды в Австралии бургерная заявила, что любой набивший тату в виде фирменной еды ресторана, сможет бесплатно и ежедневно съедать бургер. Как минимум, нашелся один такой смельчак, который, если верить промокампании, с голоду точно не умрет.

Брендозависимость.
Бывает и так, что люди идентифицируют себя с брендом. Nike, Chanel, Appe. Хорошую подборку на эту тему сделали на Rusbase.

БОНТОН

Тату в поддержку.

Случай из Новой Зеландии про тату в виде слухового аппарата наверняка все помнят. Наколка была сделана отцом в поддержку глухой от рождения дочери.

Этот пример точно моветоном не назвать: татуировка на видном месте оправдана на 200%.

«Забитые» случаи на рынке

Мы бросили клич и собрали живые примеры татуированных представителей рынка, чтобы узнать, были ли у них трудности в профессиональной коммуникации из-за их татуировок.

Rambler&Co

Засучив рукава и обнажив плотно забитые руки красавчик (по субъективному мнению редакции Sostav) Владимир Тодоров осваивает должность главного редактора Ленты ру. Прогрессивно и неслучайно! В Rambler&Co заявили, что к татуировкам относятся спокойно. Мы решили узнать у нынешнего руководителя интернет-издания, каково ему живется и работается с такими шикарными татуировками.

Владимир
Тодоров

Главный редактор «Лента.ру»

В «Газете.Ru» и «Ленте.ру» ни у кого никогда не возникало претензий по поводу моих татуировок, хотя многие, конечно же, задавали те самые набившие оскомину вопросы из разряда «А больно было?» и «А в старости что с ними делать будешь?»

Конечно, во время деловых встреч или интервью я порой предпочитаю не обнажать рукава, чтобы, не дай бог, не шокировать собеседников, и скрываю их под одеждой. Стоит помнить, что все люди разные, и некоторые придерживаются весьма консервативных взглядов. Однако в целом тату ни у кого не вызывали культурного шока, скорее провоцировали все тот же праздный интерес.

А вот прошлые работодатели относились к ним очень по-разному. Когда я работал в банке, например, татуировки приходилось скрывать под строгим костюмом и ни в коем случае не демонстрировать их коллегам, которые, однажды увидев их, осудили меня за «несерьезность и ребячество».

А в одной крупной консалтинговой компании в Пекине, где мне довелось проходить стажировку, многие коллеги, напротив, были забиты похлеще меня и не стеснялись свои татуировки демонстрировать. Это считалось абсолютно нормальным и естественным. Хотя чего еще ждать от компании, гендиректор которой ходил по офису в шлепанцах и шортах с банкой пива в руке.

В целом, татуировки постепенно становятся весьма привычным явлением даже в такой консервативной стране как Россия. Что неудивительно, учитывая их популярность у людей до 35 лет. К тому же, грамотный работодатель всегда смотрит на профессиональные качества сотрудника и вряд ли откажет ему в работе из-за татуировок. Но и гордо обнажать залитые до плеч руки на собеседовании тоже не стоит».

NECTARIN

В агентстве есть несколько сотрудников с тату, многие из которых креативный Nectarin директор Елена Трунова заметила не сразу. А когда заметила, то проявила простое человеческое любопытство и позитив. Наверное, потому что самой Елене тоже есть, что показать.

Елена
Трунова

Креативный директор агентства Nectarin

Мне всегда интересно, что стояло за решением сделать тату и в чем подтекст самого рисунка. Наверно, это потому, что у меня самой самая скучная татуировка в мире.

Вообще ханжество и суждения – это то, что бесит у нас в стране. Поэтому я очень люблю Штаты, где человек может быть покрыт с ног до головы татуировками, надевать по выходным золотые стринги и в таком виде отправляться на велопрогулку. И никому до него нет дела, если он доброжелателен и не мешает другим. У нас все еще всем есть дело до других.

Есть ли на вашей памяти история, которая связана с татуировкой и карьерой?

Есть, тату я сделала сразу после школы вместе с пирсингом носа и пошла поступать в Плехановский. Экзаменационная комиссия сказала серьгу вынуть и тату прикрыть – на этом наша история с Плешкой закончилась.

PROGRESSION

HR-директор агентства Progression не обращает внимания на татуировки больше, чем на другие детали внешности и рассматривает их как способ самовыражения и проявления индивидуальности.

Оксана
Шалдина

HR-директор агентства Progression

Если мы ищем сотрудника в креативный отдел, то такая яркая деталь, также как и дреды, пирсинг и выбритый затылок, может говорить в его пользу. Обычно я не ставлю галочек в резюме по поводу татуировки, но если она обращает на себя внимание и нравится мне, могу задать вопрос и сделать комплимент!

Впрочем, ситуация, когда татуировка может сыграть против кандидата, тоже возможна: в том случае, если он претендует на должность в клиентском отделе, и при этом тату сделана на видном месте (например, на лице или кистях рук), и ее нельзя закрыть одеждой.

В Progression мы нашли живой пример татуированного старшего стратега. Знакомьтесь, Вероника Маликова. На ее теле 9 татуировок, и это еще не предел.

Вероника
Маликова

Старший стратег агентства Progression

Никаких сложностей из-за татуировок при устройстве на работу и в процессе нее у меня не возникало, хотя я никогда специально их не закрываю. Более того, татуировка часто становится отличным conversation starter – люди обращают внимание, начинают задавать вопросы. С одним бренд-менеджером мы по этому поводу подружились, а бренд-менеджера другой компании я даже познакомила со своим tattoo-мастером!

О своих татуировках:

Крест – это обложка альбома The XX "Coexist", и она просто красивая. Группа мне нравится, но я не супер-фанат.

Когда мне задают вопрос «Почему Ессентуки?», я отвечаю: «А почему нет»? Вообще, ни одна моя татуировка ничего не значит – я делаю их ради любви к искусству. Я люблю красивые и смешные картинки, которыми будут радовать меня в любой момент. Если встречу что-нибудь подобное, то набью.

SEVEN

HR-директор агентства SEVEN Эльвира Ильичева поделилась с нами, что при первом контакте с татуированным претендентом на должность начнет «судорожно перебирать клиентов», с которыми будущему расписному работнику придется столкнуться и попробует сопоставить, насколько татуировки могут помешать или, наоборот, помочь человеку в будущей работе.

Эльвира
Ильичева

HR-директор агентства SEVEN

На мой взгляд, наличие явных тату на видном месте несколько сужает круг клиентов, с которыми человек может взаимодействовать, т.к. клиенты бывают сильно консервативны и в отношении к татуировкам тоже. Если бы речь шла, например, об event-направлении, то тату вписываются более чем. Но если речь идет о трейд-маркетинге и его клиентах, то тут нужно хорошо подумать…

В нашей компании была одна сильно татуированная девушка. Руководителям приходилось часто ломать голову, какого клиента дать такому сотруднику. И, признаться, это несколько затрудняло рабочий процесс.

Поставите ли галочку, если на собеседовании заметите у потенциального претендента на должность татуировку?

Галочку поставлю. А после задумаюсь, уместна ли татуированная внешность потенциального сотрудника для конкретного клиента или тематики проекта. Спрашивать о тату не стану - у каждого свои мотивы для их нанесения.

В Seven наиболее расписным сотрудником является Лиля Валиулина. И не поверите, работает она именно с клиентами. Узнаем, испытывала ли она сложности при трудоустройстве и в работе с командой.

Лиля
Валиулина

Старший помощник менеджера по работе с клиентами агентства SEVEN

В агентстве SEVEN не испытывала сложностей ни при трудоустройстве, ни в работе с командой. Но подобное случалось у прошлого работодателя и даже не один раз. Например, моя начальница была очень «набожная», категорически отвергала идею искусственно украшать свое тело. Поэтому, среди всех сотрудников отдела моя квартальная премия была самой маленькой. И начальница даже не скрывала причину. Кроме того, мне приходилось заранее согласовывать свой внешний вид с начальницей, т.к. кабинет мы делили на двоих, а она не хотела, чтобы кто-то из коллег или клиентов видел мои татуировки. Хотя дресс-кода как такового в нашей компании не было.

Был еще один забавный случай, когда мне не разрешали выдавать заказы из пункта самовывоза: это был пункт выдачи детских товаров, и руководство не хотело, чтобы дети проявляли интерес к моей нательной живописи. Из-за предвзятого отношения моего руководства к татуировкам, естественно, мне не светило никакое повышение. Тут бы денег заработать.

Twiga

Креативный директор Twiga Touch набил уже 6 картин на теле, и проблем из-за них в профессиональной коммуникации не имеет.

Никита
Петрусев

Креативный директор Twiga Touch

Татуировка может помешать только в том случае, если человек набил себе рисунок или символ, который имеет конкретное значение в определенных социальных кругах и за который он не сможет ответить.

Но, опять же, речь идет о других сферах деятельности и представить себе, что подобный казус может возникнуть в коммуникационном агентстве – для меня не представляется возможным. Так или иначе, мое отношение к татуировкам такое: замечательно, когда человек хочет самовыразиться посредством чего-либо».

Карина
Оганджанян

Вице Президент Коммуникационной группы TWIGA

Я знакома со многими топ-менеджерами, чьи руки полностью забиты рисунками, однако на их работу это нисколько не влияет, напротив – татуировки дополняют общую картину. В современном обществе отношение к татуировкам изменилось, так как времена, когда нательные рисунки были привилегией заключенных и обязательно должны были содержать в себе какой-то сакральный смысл, уже давно канули в лету.

MOVIE и АКАР

В Коммуникационной Группе MOVIE позиция в отношении татуировок сотрудников и соискателей нейтральная. В компании есть немало сотрудников с тату, но чаще не на видных местах.

Елена
Смирнова

HR-директор Коммуникационной группы MOVIE

На результатах собеседований в MOVIE наличие тату у соискателей негативно не отражается, даже наоборот. Несколько лет назад в нашу реорганизующуюся бухгалтерию набиралась новая команда, так вот я с большим удовольствием сделала оффер бухгалтеру с тату на видном месте, увлекающемуся мотоциклами. Благодаря сложившейся картинке, я поняла, что именно этот кандидат сможет поддержать изменения.

Я допускаю, что у меня может быть татуировка, но если я ее до сих пор не сделала, значит, что-то останавливает. На собеседованиях, если татуировка будет заметна и ситуация будет уместной, я спрошу о ней. Если человек не хочет, чтобы тату видели – он ее закрывает, а если демонстрирует, значит, готов о ней говорить.

В 2013 году компания подарила своим клиентам Новый год сертификаты в тату-салон. Подарочные сертификаты были напечатаны на коже, с пожеланием быть смелыми и делать выбор в пользу ярких, нестандартных идей. Тогда порядка 15 клиентов приняли вызов, включая Валентина Смолякова (исполнительный директор АКАР!).

Вот так благодаря подарку от MOVIE Валентин Смоляков сделал себе татуировку. В качестве рисунка исполнительный директор АКАР выбрал не что-нибудь, а логотип места работы.

Валентин Смоляков

Исполнительный директор АКАР

Логотип места работы – по мнению Sostav – это высшее проявление преданности делу!

Кстати, бОльшая часть редакции Sostav (у нас в редакции пока нет журналистов с татуировками) признались, что сделали бы себе тату! Так что самое время узнать, что же сегодня в тренде.

Тренды. Истории татуировщиков

В этой главе 3 российских татуировщика делятся опытом и знаниями трендов в тату, а также рассказывают случаи, когда татуировка была камнем преткновения у их клиентов.

Татумастер #1

Нелли Злочевская профессионально занимается художественной татуировкой с 2003 года, но впервые взяла в руки машинку еще в 1997 г.

Нелли
Злочевская

Татумастер

Я создаю свои татуировки в домашней студии. Хотя у меня был опыт работы в салонах и в Европе, так сказать, "on the road", мне больше нравится работать индивидуально.

Что значит мода в татуировке?

Мода - явление динамичное, а татуировки остаются неизменными с их носителями с течением долгого времени. В салонах по большей части работают по каталогам, предлагают на выбор из простых и удачных клише. Если 10 лет назад все делали иероглифы, сейчас в тренде геометрические фигуры и акварельные брызги. Надписи (леттеринг) были в ходу всегда. Женщины предпочитают эстетику содержанию, мужчины зачастую не пекутся о стиле исполнения, отдав ее на усмотрение мастера - им важнее сюжет татуировки.

Мне же, как художнику, интересно другое: когда приходят с глубоко индивидуальными, личными пожеланиями, над которыми бывает интересно поработать и «покреативить». Отразить на коже человека, скажем так, «снаружи его оболочки», часть его внутреннего мира, эмоций, характера – вот что есть настоящее искусство!

А понятие «мода» применимо разве что последние годы, а до этого столетиями татуировки несли совсем другие функции: ритуальные, мистические, статусные. Их никогда не наносили просто так. Не думаю, что Принцесса Укока 6 тысяч лет до нашей эры думала о моде, делая своих оленей.

Какой у тебя контингент?

Это тоже индивидуально. У каждого мастера свой контингент. Настоящая, осознанная татуировка, по моему - это роскошь, которую могут позволить себе люди морально состоявшиеся, от 30-35 лет. Сделанные в молодости глупости часто становятся предметом сожаления. 80% всей работы – это перекрытие неудачных или бездумно сделанных тату.

От чего избавлялись твои клиенты?

Чаще всего хотят избавиться от надписей. Один парень попросил как можно дешевле перекрыть надпись "Я люблю тебя, Оля! " Любовь прошла, а татуировка осталась. Единственным самым бюджетным предложением было: переправить букву "О" на "Б".

Где не стоит бить тату?

Среди заказчиков много врачей, предпринимателей, представители структур и есть даже учителя. Никто из них не делает татуировки на открытых местах. Уверяю, что в крупном офисе только рядовые сотрудники пекутся о чистоте кожи; а те, что сидят в личных кабинетах, бывают довольно обширно «забиты», но вы этого вы никогда не увидите.

Татуировки на открытых местах также плохи по чисто физиологическим причинам: кожа, на кистях рук или ступнях, шея или лицо имеет структуру не располагающую к долговечности изображения. Это эффектно выглядит только первое время после нанесения. За свой многолетний опыт я еще не видела человека, кто бы ни пожалел о том, что сделал себе тату на кисти или шее, если это не окончательный маргинал.

Случаи из практики

Единственный раз, когда мне позвонила незнакомая девушка и попросила избавить ее от татуировки на запястье, была будущая стюардесса. Ее карьера могла не состояться из-за требований дресс-кода.

Другая моя клиентка усердно прятала татуировку на предплечье, боясь осуждения на новой офисной должности, однако, когда ее татуировку все-таки заметили, на ее удивление, не только не осудили, но попросили ходить открыто. Она рассказала об этом мне и это безусловно польстило.

Работы Нелли fadetoblacktattoo.ru

Татумастер #2

Ринат «Карамба» Каримов бьет 7 лет. Начинал самостоятельно, потом с друзьями открыли первую студию. Сейчас у мастера своя студия.

Ринат
Каримов

Татумастер

Ринат, на что сегодня мода? Субъективный взгляд из собственного опыта или общие тренды.

Сегодня мода на бессмысленность, точнее – на татуировки без какой-либо истории, подоплеки, идеи. Нажужжали «вензелей», например, и ты уже вроде как и с татухой, но на деле просто бессмысленная дань моде, ничем не отличающаяся от кривых трайбалов в 90-е или тех же нажопников. Хорошая татуировка всегда будет в андеграунде, всегда будет большая, всегда будет дорогая и всегда будет вне моды. Здесь отлично подходят слова «есть модное, а есть вечное».

В моих работах я стараюсь склоняться к традиционным сюжетам, основанных на японской татуировке. Бывает проскакивают работы в американском традиционном стиле, но это скорее как фан. Если говорить о хорошем уровне татуировок, то можно посмотреть например в аккаунте @tattooistartmag и @sashatattooing

Кто твои клиенты?

Моя аудитория это люди от 25 и до 50 (старше пока не было). Это далеко не молодые, не отчаянные, не случайно попавшие в нашу тему люди. Чаще с хорошим достатком и четко понимающие, что татуировка это больше уважение к себе, чем блажь. По профессиям разброс колоссальный. От поваров и госслужащих до владельцев бизнеса и селебрити.

Случаи из практики?

Сейчас все больше российских компаний адекватнее смотрят на носителей татуировок, если это не мешает прямому зарабатыванию или не претит основам компании. Банковские служащие, менеджеры разных звеньев, руководители, профессора, воспитательницы и т.д. - все чаще и чаще приходят к нам за большими и качественными татуировками без оглядки на рабочие моменты.

Больше встречается негодования от прохожих на улице, но и этого с каждым днем все меньше и меньше.

Работы Рината @krmb.14x

Татумастер #3

И снова девушка (кстати, это тоже тренд). Художник Мария Каминская пришла в мир тату в 2012 году совершенно случайно, просто решила попробовать, и получилось.

Мария
Каминская

Татумастер

Рисую всю свою сознательную жизнь, и мне абсолютно всё равно, каким инструментом и по какому материалу работать. Работаю у себя дома, у меня отдельный оборудованный кабинет с кушеткой, лампой, ультрафиолетовой камерой и прочими нужными штуками.

Давай про моду!

Сложно сказать, что сейчас в моде. Фрихенд, линейные гравюры, геометрические узоры, полинезия, нежная акварель, традиционный олдскул, трэш-полька... Мне самой очень нравится эклектичность и авторские стили, когда по татуировке совершенно точно можно сказать, кто её делал.

Твои клиенты – это…

Мои клиенты – самые разные люди. Врачи, учителя, банковские сотрудники, госчиновники, люди творческих профессий, научные сотрудники – кого только не было! В последнее время всё больше приходит клиентов из серьёзных организаций и государственных структур. Предрассудков становится всё меньше, и работодатели начинают понимать, что профессиональные качества гораздо важнее, чем внешний вид сотрудника.

Случаи из практики

Чтобы явно мешала - такого даже не припомню. В конце концов, большую часть татуировок всегда можно закрыть одеждой, если уж вокруг совсем сложные и замороченные люди. Зато могу вспомнить кучу забавных историй, когда татуировка "растапливала лёд" на каких-то переговорах и сглаживала острые моменты на собеседованиях. И даже становилась началом романов и браков.

Работы Марии @maria_kaminsky

По мнению редакции Sostav тренды ушедшего года в тату – это портреты звезд 2017 Юрия Дудя и Оксимирона. Мы не любим это слово, но 2017 год был годом хайпа – даже в таком несмываемом деле, как татуировка.

Ppl r crazy. Winner of the Voronezh tattoo convention 2017 by @vasilisalevart

Публикация от Oxxxymiron (@norimyxxxo)

Тренды-2018

Что будет модно, так это трэш во всех его проявлениях: татуировки на лице, набитые будто левой рукой пьяного мастера останутся по-прежнему предметом выражения поколения тян и кун.

Ставим также и на то, что в 2018 году россияне обязательно выберут в качестве тату портрет президента – прежнего или будущего! Год выборов как никак!

Еще одна причина сделать татуировку по случаю – близящийся ЧМ-2018! Тоже событие! На фото ниже нога защитника сборной Панамы Романа Торреса. Вот такие тренды видятся в наступившем году.

Будущее тату

Татуировки преодолели удивительный путь развития. Если изначально по рисункам на теле опознавали принадлежность дикаря к тому или иному племени, а позже наколки были признаком отличия уголовных элементов, то сегодня это просто один из миллиона путей самовыражения.

Наш прогноз таков: В недалеком будущем набивать себе тату будут все, кто хочет следить за своим здоровьем. Во как! Потому что американские ученые разработали биосенсорные чернила, которые позволят контролировать здоровье человека круглосуточно. В основе – простая химическая реакция. В отличие от фитнес-браслетов, которые, кстати, не сообщают о внутренних сбоях в организме, наколку не нужно будет заряжать. За «умными» чернилами для тату – будущее, считают американские ученые. Таким образом, у татуировки появится утилитарное назначение (если все пойдет по плану).

А пока будущее не наступило, пусть прочитанное и увиденное поможет вам решить для себя, татуировки – это моветон или все-таки нет?

Да, у татуировки плохое прошлое, но вполне светлое будущее. Мир скорее всего станет еще добрее к этому виду искусства. А если у вас уже есть тату, и вы сомневаетесь, может ли она(они) стать преградой между вами и карьерой мечты, то у вас есть этот лонгрид – пользуйтесь!

Приходите на Sostav за вдохновением!

Идеи, предложения и вопросы по будущим темам для рубрики ждем на

abaturina@sostav.ru.

Автор материала: Алена Батурина.

Другие выпуски проекта #БОНТОН#МОВЕТОН: