Помешают ли татуировки устроиться на работу?
Все зависит от того, на какую позицию вы будете устраиваться, и насколько ваши татуировки заметны. И, конечно, я не говорю отдельно о провокационных татуировках, способных разжечь скандал или кого-либо оскорбить – тут, думаю, и так все понятно.
Если у вас набит «рукав» или татуировка выглядывает из-за воротничка или рукава блузки или рубашки, вряд ли вас возьмут на работу в крупную международную компанию, особенно на публичную должность. Как правило, люди на таких позициях – лицо компании, и они должны быть безупречны во всех смыслах. Профессионализм, дресс-код, общая ухоженность. И татуировкам в такой консервативной атмосфере не место.
Если говорить о сфере обслуживания, то лишними заметные татуировки будут и для официантов. Особенно, если речь о ресторанах высокого класса. Даже если руководство не будет иметь ничего против ваших татуировок, они могут прийтись не по душе кому-то из клиентов – и менеджеры ресторана постараются всячески избежать потенциальной конфликтной ситуации, просто не приняв вас на работу.
Главное во всем – чувство меры и уместности. Постарайтесь заранее составить портрет компании, в которую вы устраиваетесь. Посмотрите, в чем ходят сотрудники, оцените общую атмосферу. Обычно уже этого будет достаточно для того, чтобы понять, станет ли татуировка на вашем теле препятствием для получения работы мечты.