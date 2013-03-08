Sostav запускает новую рубрику #БОНТОН#МОВЕТОН. В ней вместе со всеми участниками рынка мы будем разбираться в правилах, которыми, так или иначе, руководствуются компании и их сотрудники.

Начинаем рассматривать все аспекты офисной жизни, бизнес-отношений и профессиональных коммуникаций с точки зрения хорошего и плохого тона. Для чего? Чтобы у нас с вами были ответы на вопросы «Как правильно?», «Что хорошо, а что плохо?», «Можно ли все-таки носить в офисе сандалии с носками и татуировки на лице, если ты, к примеру, личность?» и другие.

Спросить не у кого: правила существуют где-то в подкорке на уровне стереотипов или в устаревших книжках по этикету. Но жизнь меняется как курс биткоина, и вчерашние подвороты из обычной подростковой моды переходят во всеобщий тренд. И ты подворачиваешь, хотя еще вчера был против этого.

Поэтому вместе с экспертами из разных областей мы будем искать ответы на вопросы о роли дресс-кода, делового этикета, моды и индивидуального стиля при устройстве на работу и последующей карьере. Раскроем правила офисной жизни, проведения встреч, коммерческой тайны и документооборота. Да всего, чего угодно! Насущные же вопросы.

Идеи, предложения и вопросы по будущим темам для #БОНТОН#МОВЕТОН ждем на abaturina@sostav.ru. Возможно, следующей будет именно ваша история о том, как вам надоело каждый день носить галстук или как вас раздражает (или радует), что ваши подчиненные «самовыражаются» через розовый цвет волос.

Первый выпуск мы посвятили самому несмываемому и неоднозначному штриху на человеческом теле – татуировке!