Трансляцию этого матча будут смотреть 65% респондентов

Более половины россиян (56% опрошенных) поверили в победу сборной России над хорватами в четвертьфинале первенства мира по футболу. Ничью предсказали 10% респондентов, победу Хорватии — 15% опрошенных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

При этом 65% россиян собираются смотреть трансляцию этого матча дома, в гостях или на работе. 1,6% респондентов будут наблюдать за игрой в фанзоне, 1% — в кафе или баре. Непосредственно на стадионе матч будут смотреть 0,4% участников опроса. Не собираются смотреть игру 29% респондентов.

Поддержать нашу сборную предложил комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов. Он запустил в соцсетях глобальный общероссийский флэшмоб под хештэгом #КричимЗаСборную, где каждый болельщик может сочинить тексты, чтобы они поднимали не только позитивный настрой болельщиков, но и боевое настроение сборной страны.

Напомним, 1 июля, в матче продолжительностью более 120 минут сборная Россия обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал первенства мира. Исход игры решила серия пенальти во время которой вратарь Игорь Акинфеев смог отразить два удара соперников.