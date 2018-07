7 июля,на стадионе в Сочи, наша Любимая Сборная @teamrussia ?? сыиграет четвертьфинальный матч со сборной Хорватии! Мои мальчишки,которые всем сердцем? болеют за наших ребят,и были свидетелями их первого успеха в Лужниках,в поддержку наших ребят дописали свое послание(кричалку) по-новому ?Верим в победу нашей команды @teamrussia и обязательно забъем победный гол сборной Хорватии! Вперёд Россия,Вперёд наш футбол! Поможем команде забить важный гол! Спасибо за праздник футбола в России! А Сборная наша все сделала красиво!!! В 1/4 Парни прошли! Подарили праздник для всей Большой Страны! Вперёд Команда,покажем Наш футбол! И в 1/2 забъем победный ГОЛ!!!????#КричимЗаСборную @matchtv_channel #матчтв ?#ВпередРоссия#ВпередНашФутбол#ВместеМыКоманда#ЗаНасЗаВсехЗаКаждого#братьяФатыховы#СборнаяРоссии#teamrussia#fifa18#Fifaworldcup2018#ТыУМеняОдна @teamrussia @Artem.dzyuba @cheryshev90 @smolovfedor_10 @alex_golovin17 @akinfeevigor @zobnin47 @yuryzhirkov @miranchuk_jr60 @miranchuk @ignashevich4

