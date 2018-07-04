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Более половины россиян (56% опрошенных) поверили в победу сборной России над хорватами в четвертьфинале первенства мира по футболу. Ничью предсказали 10% респондентов, победу Хорватии — 15% опрошенных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

При этом 65% россиян собираются смотреть трансляцию этого матча дома, в гостях или на работе. 1,6% респондентов будут наблюдать за игрой в фанзоне, 1% — в кафе или баре. Непосредственно на стадионе матч будут смотреть 0,4% участников опроса. Не собираются смотреть игру 29% респондентов.

Поддержать нашу сборную предложил комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов. Он запустил в соцсетях глобальный общероссийский флэшмоб под хештэгом #КричимЗаСборную, где каждый болельщик может сочинить тексты, чтобы они поднимали не только позитивный настрой болельщиков, но и боевое настроение сборной страны.

7 июля,на стадионе в Сочи, наша Любимая Сборная @teamrussia ?? сыиграет четвертьфинальный матч со сборной Хорватии! Мои мальчишки,которые всем сердцем? болеют за наших ребят,и были свидетелями их первого успеха в Лужниках,в поддержку наших ребят дописали свое послание(кричалку) по-новому ?Верим в победу нашей команды @teamrussia и обязательно забъем победный гол сборной Хорватии! Вперёд Россия,Вперёд  наш футбол! Поможем команде забить важный гол! Спасибо за праздник футбола в России! А Сборная наша все сделала красиво!!! В 1/4 Парни прошли! Подарили праздник для всей Большой Страны! Вперёд Команда,покажем Наш футбол! И в 1/2 забъем победный ГОЛ!!!????#КричимЗаСборную @matchtv_channel #матчтв ?#ВпередРоссия#ВпередНашФутбол#ВместеМыКоманда#ЗаНасЗаВсехЗаКаждого#братьяФатыховы#СборнаяРоссии#teamrussia#fifa18#Fifaworldcup2018#ТыУМеняОдна @teamrussia @Artem.dzyuba @cheryshev90 @smolovfedor_10 @alex_golovin17 @akinfeevigor @zobnin47 @yuryzhirkov @miranchuk_jr60 @miranchuk @ignashevich4

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Напомним, 1 июля, в матче продолжительностью более 120 минут сборная Россия обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал первенства мира. Исход игры решила серия пенальти во время которой вратарь Игорь Акинфеев смог отразить два удара соперников.