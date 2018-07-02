В 1/4 российская сборная сыграет со сборной Хорватии

Сборная России в 1/8 финала Чемпионата мира победила сборную Испании в серии пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал мундиаля.

Матч с Испанией изначально был для сборной России знаковым — впервые за 32 года Россия добилась права сыграть в плей-офф чемпионата мира. Основное время встречи закончилось вничью 1:1, а в футбольной рулетке сильнее оказались наши — 4:3. Игорь Акинфеев отразил два 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи.

7 июля сборная России встретится с Хорватией в Сочи, которая накануне вечером также лишь по пенальти одолела Данию.