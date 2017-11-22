Профессионалы обсудят, какие именно параметры важно учитывать при планировании и закупке рекламы, что гарантирует возврат инвестиций в медиа, и как новые инструменты меняют концепцию подхода.
В фокусе обсуждения:
- Маркетинговые технологии, повышающие эффективность инвестиций.
- Новые инструменты маркетинга для анализа аудитории
- Какие показатели учитывать при затратах на видеорекламу.
- Как оправдать вложения в технологию omni-channel.
- Курс на окупаемость: от последовательной аналитики к реальным продажам.
Кейсы представят:
- Вадим Капустин, директор по стратегическому маркетингу и планированию, X5 Retail Group
- Наталья Кузьмина, директор по развитию продуктов, Dentsu Aegis Network
- Елена Первушина, руководитель кроссмедийной панели, «ГФК-Русь»
- И другие эксперты
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