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В фокусе обсуждения:

  • Маркетинговые технологии, повышающие эффективность инвестиций. 
  • Новые инструменты маркетинга для анализа аудитории
  • Какие показатели учитывать при затратах на видеорекламу. 
  • Как оправдать вложения в технологию omni-channel.
  • Курс на окупаемость: от последовательной аналитики к реальным продажам.

Кейсы представят:

  • Вадим Капустин, директор по стратегическому маркетингу и планированию, X5 Retail Group
  • Наталья Кузьмина, директор по развитию продуктов, Dentsu Aegis Network
  • Елена Первушина, руководитель кроссмедийной панели, «ГФК-Русь»
  • И другие эксперты 

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