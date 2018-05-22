Коллаборация выпустит специальные карты и реализует проект «Безналичный стадион»

«Тинькофф Банк» стал еще ближе к футболу. Сегодня стало известно о подписании партнерского соглашения Банка и ПФК ЦСКА. В рамках сотрудничества у болельщиков клуба появится масса новых возможностей, в том числе — получение спецпризов за «БитКони».

В рамках партнерства болельщикам будут предложены специальные карты, которыми можно оплачивать свои покупки и даже записать на них свой абонемент. Кешбэк на карту будет возвращаться в виду бонусов — «БитКоней». Больше БитКоней можно будет получить за покупки в официальных точках продаж ПФК ЦСКА: розничных магазинах, кассах и фудкортах ВЭБ Арены, а также на онлайн-портале футбольного клуба.

Накопленные БитКони можно потратить на специальные призы от ПФК ЦСКА: билеты на матчи Лиги Чемпионов и на индивидуальный тур по стадиону с действующим игроком ПФК ЦСКА, атрибутику с автографом команды, доступ на закрытые мероприятия с футболистами и даже поездку с командой на одну из выездных игр.

Александр Бро, руководитель управления партнерских программ «Тинькофф Банка» Мы продолжаем развивать экосистему Тинькофф и рады предложить болельщикам футбольного клуба ЦСКА продукт, позволяющий подчеркнуть свою гордость клубом и в то же время получить все привилегии наших карточных продуктов и цифровых решений. Наша задача — сблизить клуб и его болельщиков, а также сделать посещение матчей еще более комфортным и выгодным, в том числе, за счет понятной и уникальной бонусной программы. Уверены, что наше сотрудничество покажет отличный результат и получит хороший отклик у поклонников футбола.