Теперь вместо главного героя Pokemon Go на нем появился значок криптовалюты



Соцсети

Шар на Октябрьской площади Екатеринбурга, ранее разрисованный под покебол и Пикачу, вновь был перекрашен, превратившись в памятник биткоину, о чем свидетельствуют посты пользователей в соцсетях.

Шар-монумент стал городской достопримечательностью ещё в прошлом году, когда местный уличный художник разукрасил его в главного героя жутко популярной на тот момент игры Pokemon Go. Интересно, что Пикачу переодически менял свою внешность, так, после освобождения видеоблогера Руслана Соколовского, осуждённого за ловлю покемонов в екатеринбургском храме, шаруюпририсовали улыбку.

А теперь неизвестные креативщики превратили расположенный на площади шар в памятник криптовалюте, нарисовав на нём значок биткоина. Возможно, это стало реакцией на то, что Соколовский занялся криптовалютным просвещением россиян.