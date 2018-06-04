С витриной интегрирован персональный бот-ассистент «Марк»

Компания «ВымпелКом» объявила о запуске маркетплейса, при помощи которого пользователи приложений «Мой Билайн» и «Марк» получат возможность заказать продукты на дом, приобрести билеты в кино или записаться в салон красоты, сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

Партнерами площадки уже стали «Рамблер-Касса», Instamart и сервис онлайн-записи для получения услуг YClients. По мере развития в приложение будут добавляться и другие опции, такие как заказ такси, клининга, покупку авиабилетов, товаров для животных и другие.

Отличать эту витрину от аналогичных площадок будет технологичность проекта: в маркетплейс внедрено машинное обучение, помогать сделать выбор будет ассистент-бот «Марк», общение с которым проходит в чате при помощи кнопок «Забронировать» и «Заказать». Помимо этого, в приложении доступна лента с новостями, опросами и интересными предложениями от партнёров.

«„Билайн“ сегодня — не просто телеком-оператор, мы стремимся к тому, чтобы предоставлять рынку лучшие диджитал-продукты. Маркетплейс — одно из наиболее интересных и востребованных направлений сегодня, и мы делаем еще один шаг в развитии нашей digital-стратегии», — отметил Джордж Хелд, вице-президент по цифровому и новому бизнесу ПАО «ВымпелКом».

Другие российские операторы тоже развивают подобное направление. Например, в приложении «Мой МТС» благодаря платформам Ponominalu и Ticketland можно купить билеты в кино и театр. К разработке собственного маркетплейса приступает и «МегаФон», но для абонентов уже работает кешбэк-сервис «Специи», где представлено более 350 партнеров, среди которых — Lamoda, Media Markt, «Спортмастер», Booking.com, Aviasales, myToys.ru, OBI, Delivery Club.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», видят отличие проекта «ВымпелКома» в том, что платформа обучается и предлагает консультанта, который ведет абонента по магазину с витринами, тогда как у других все ограничивается самими витринами. Однако проекту всё равно будет непросто выдержать конкуренцию среди сервисов, давно работающих на рынке, считают они.