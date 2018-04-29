Если десять раз сказать «Гиги», то ноги сами начинают двигаться и зарабатывать гигабайты. По крайней мере, это правило работает для абонентов «Билайн». Оператор и креативное агентство Contrapunto запустили рекламную кампанию «Делай шаги и получи гиги!», в которой лаконично и стильно объясняют механику акции.
В ролике снялись Александр Ревва и труппа из 30 профессиональных танцоров. Они призывают превращать шаги в гигабайты в рамках акции «Гиги за шаги». При подключении к акции пользователи тарифов «ВСЁмоё!» могут конвертировать пройденные шаги в дополнительный трафик. Для этого достаточно пройти 10 тысяч шагов в течение дня.
Следить за количеством сделанных шагов участники могут в приложении «Мой Билайн», которое агрегирует данные из приложений «Здоровье» на iPhone (iOS 9 и выше), а также Google Fit для Android (версии ОС 4 и выше), и затем ежедневно переводит шаги в мегабайты дополнительного трафика.
Съемкам ролика предшествовали 3 ночные репетиции. По стечению обстоятельств день съемок пришелся на Международный день танца, который герои ролика встретили на работе. По этому случаю Александр Ревва с участниками труппы записали для поклонников танцев видеопоздравление в Instagram.
Состав творческой группы:
ПАО «Вымпелком»
Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева
Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ирина Морозова
Продюсер — Дмитрий Лашкин
Contrapunto — креатив
Креативный директор — Юлиан Суетин
Арт-директор — Александр Буров
Копирайтер — Тимур Гадеев
Руководитель группы по работе с клиентами — Виктория Канина
Старший менеджер по работе с клиентами — Ксения Секиринская
Менеджер по работе с клиентами — Анна Федотова
Продюсер — Анна Черная
Музыкальный продюсер — Дмитрий Рубежов
Директор по стратегическому планированию — Юлия Зыкина
Park production — продакшн
Продюсер — Екатерина Шашорина
Режиссер — Аарон Платт
The Marketing Arm — агентство по работе со звездами
Директор по работе с селебрити — Татьяна Хмельницкая
Менеджер по работе с селебрити — Ольга Быкова