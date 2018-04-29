Героем новой рекламной кампании стал Александр Ревва

Если десять раз сказать «Гиги», то ноги сами начинают двигаться и зарабатывать гигабайты. По крайней мере, это правило работает для абонентов «Билайн». Оператор и креативное агентство Contrapunto запустили рекламную кампанию «Делай шаги и получи гиги!», в которой лаконично и стильно объясняют механику акции.

В ролике снялись Александр Ревва и труппа из 30 профессиональных танцоров. Они призывают превращать шаги в гигабайты в рамках акции «Гиги за шаги». При подключении к акции пользователи тарифов «ВСЁмоё!» могут конвертировать пройденные шаги в дополнительный трафик. Для этого достаточно пройти 10 тысяч шагов в течение дня.

Следить за количеством сделанных шагов участники могут в приложении «Мой Билайн», которое агрегирует данные из приложений «Здоровье» на iPhone (iOS 9 и выше), а также Google Fit для Android (версии ОС 4 и выше), и затем ежедневно переводит шаги в мегабайты дополнительного трафика.

Съемкам ролика предшествовали 3 ночные репетиции. По стечению обстоятельств день съемок пришелся на Международный день танца, который герои ролика встретили на работе. По этому случаю Александр Ревва с участниками труппы записали для поклонников танцев видеопоздравление в Instagram.

Состав творческой группы:

ПАО «Вымпелком»

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева

Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ирина Морозова

Продюсер — Дмитрий Лашкин

Contrapunto — креатив

Креативный директор — Юлиан Суетин

Арт-директор — Александр Буров

Копирайтер — Тимур Гадеев

Руководитель группы по работе с клиентами — Виктория Канина

Старший менеджер по работе с клиентами — Ксения Секиринская

Менеджер по работе с клиентами — Анна Федотова

Продюсер — Анна Черная

Музыкальный продюсер — Дмитрий Рубежов

Директор по стратегическому планированию — Юлия Зыкина

Park production — продакшн

Продюсер — Екатерина Шашорина

Режиссер — Аарон Платт

The Marketing Arm — агентство по работе со звездами

Директор по работе с селебрити — Татьяна Хмельницкая

Менеджер по работе с селебрити — Ольга Быкова