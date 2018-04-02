Белорусские товары пользуются доверием у российских покупателей

Белоруссия предлагает сформировать единый продовольственный рынок с Россией с целью создания единого продовольственного пространства двух стран, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексея Богданова.

«Мы предлагаем вместе работать, создавать единый рынок, вместе обеспечивать продовольственную безопасность нашего общего рынка и потом уже думать о том, что мы будем завозить со стороны», — сообщил Богданов.

По его словам, российский потребитель лояльно относится к белорусской продукции, доверие к качеству товаров высокое, однако есть и конфликты, которые случаются из-за «лоббирования определенных интересов».

«Мы считаем, что это лоббирование определенных интересов, в том числе и импортеров аналогичных товаров из третьих стран. Поэтому мы постоянно ориентируем нашего товаропроизводителя на то, чтобы постоянно заниматься диверсификацией экспорта. За прошлый год фактически 5% в общем объеме поставок в Российскую Федерацию мы сняли и переориентировали на другие рынки сбыта», — рассказал он.

Отметим, что Россельхознадзор регулярно высказывает претензии к качеству белорусской продукции, особенно молочной. Так, в феврале ведомство даже объявляло о возможности введения временных ограничений на поставки в РФ некоторых видов белорусского молока и сырья из него, а затем отменило введение ограничений.