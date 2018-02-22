Россия может ограничить поставки с отдельных территорий соседнего государства

Россельхознадзор сообщил, что в связи с ростом поставок молочной продукции с остатками вредных веществ из Белоруссии, Россия может наложить импортные ограничения не на отдельные предприятия республики, а на целые территории. Соответствующее письмо ведомство направило в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики.

В Россельхознадзоре отмечают, что в последнее время участились случаи поставок в Россию белорусской продукции со следами запрещенных и вредных веществ. Если в 2016 году были выявлены только 2,6% нарушения норм, то в 2017 году — уже 55,6%. Причем на долю молока и молочной продукции из республики приходилось в прошлом году более 60% всех нарушений, выявленных в поступающей из Белоруссии пищевой продукции.

В 2018 году ситуация не улучшается, констатирует Россельхознадзор. По состоянию на 20 февраля ведомство зафиксировало 32 случая нарушения требований и норм ЕАЭС в соответствующих продуктах, из них в 65,6% случаев обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ.

С учетом этого Россельхознадзор рассматривает возможность принять более эффективные меры. В зону повышенного внимания российского ведомства находятся 42 белорусских предприятия. Рассматриваетя вопрос о наложении ограничений на импорт молочной продукции с тех территорий Белоруссии, откуда чаще всего поступает небезопасная продукция.