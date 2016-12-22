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Созданная в ноябре Новая сервисная компания (НСК) будет не просто бэк-офисом «мегаселлера». Крупнейшие продавцы рекламы в России передадут ей доли в дочерних агентствах. НСК уже заключает контракты на региональное размещение рекламы, при этом все продажи будут вестись через Национальный рекламный альянс, пишет «Коммерсантъ». Источник издания затруднился сказать, в чем смысл структурных изменений.
Переданные активы — сейлз-хаусы, продающие рекламу в региональном телеэфире и в интернете. Речь идет, во-первых, о GPMD, которое обслуживает «ВКонтакте», «Одноклассники», Rutube, интернет-ресурсы Rambler & Co и другие площадки. НСК получит от «Газпром-медиа» контрольную долю в агентстве.
Во-вторых, на НСК переоформят сотрудников «Алькасара», также принадлежавшего «Газпром-медиа». После передачи селлерского бизнеса единому продавцу, НРА, у холдинга останется только спонсорство. В-третьих, Vi передаст НСК свои доли в «ВИ Тренд» и IMHO Vi. Они занимаются продажами региональной телерекламы и онлайн-видеорекл
Акционерами НСК являются «Газпром-медиа» (30,9%), бывший глава «Олимпстроя» Таймураз Боллоев, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев (по 23,55%) и Сергей Руднов (22%), сын покойного основателя Балтийской медиа группы. Источники называют Лебедева и Руднова представителями интересов бизнесмена Юрия Ковальчука, а Боллоева — «понятым и комфортным» для банкира партнером.
20 декабря стало известно о внесении Дмитрия Лебедева в «черный список» правительства США. На НСК санкции, связанные с ситуацией на Украине, не распространяются
Сообщалось, что НСК доверят бухгалтерию, юридическое обслуживание, финансовое сопровождение и медиаконсультиро
Национальный рекламный альянс был создан в марте 2016 года для объединения продаж телерекламы на крупнейших каналах. В альянс вошли ВГТРК, «Первый канал», «Газпром-Медиа холдинг» и «Национальная Медиа Группа». Главная цель создателей единого продавца — снижение издержек и повышение эффективности работы на фоне падения рекламного рынка.