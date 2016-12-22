Создание Новой сервисной компании привело к структурным изменениям у крупнейших игроков



Иллюстрация: Скриншот сайта

Созданная в ноябре Новая сервисная компания (НСК) будет не просто бэк-офисом «мегаселлера». Крупнейшие продавцы рекламы в России передадут ей доли в дочерних агентствах. НСК уже заключает контракты на региональное размещение рекламы, при этом все продажи будут вестись через Национальный рекламный альянс, пишет «Коммерсантъ». Источник издания затруднился сказать, в чем смысл структурных изменений.

Переданные активы — сейлз-хаусы, продающие рекламу в региональном телеэфире и в интернете. Речь идет, во-первых, о GPMD, которое обслуживает «ВКонтакте», «Одноклассники», Rutube, интернет-ресурсы Rambler & Co и другие площадки. НСК получит от «Газпром-медиа» контрольную долю в агентстве.

Во-вторых, на НСК переоформят сотрудников «Алькасара», также принадлежавшего «Газпром-медиа». После передачи селлерского бизнеса единому продавцу, НРА, у холдинга останется только спонсорство. В-третьих, Vi передаст НСК свои доли в «ВИ Тренд» и IMHO Vi. Они занимаются продажами региональной телерекламы и онлайн-видеорекл амы. Среди обслуживаемых площадок — «Первый канал», РЕН ТВ, «Россия 1», «Вести.ру», ТВЦ, Zoomby, Tvigle, Tvzavr, Ivi. Региональные офисы Vi и «Газпром-медиа» будут оптимизированы; реорганизацию планируется завершить к 1 января 2017 года.

Акционерами НСК являются «Газпром-медиа» (30,9%), бывший глава «Олимпстроя» Таймураз Боллоев, председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев (по 23,55%) и Сергей Руднов (22%), сын покойного основателя Балтийской медиа группы. Источники называют Лебедева и Руднова представителями интересов бизнесмена Юрия Ковальчука, а Боллоева — «понятым и комфортным» для банкира партнером.

20 декабря стало известно о внесении Дмитрия Лебедева в «черный список» правительства США. На НСК санкции, связанные с ситуацией на Украине, не распространяются , поскольку фигурант списка контролирует менее 50% акций.

Сообщалось, что НСК доверят бухгалтерию, юридическое обслуживание, финансовое сопровождение и медиаконсультиро вание. Кроме того, бэк-офис будет заниматься разработкой программного обеспечения и технологических решений для «мегаселлера» и других участников рекламного рынка.

Национальный рекламный альянс был создан в марте 2016 года для объединения продаж телерекламы на крупнейших каналах. В альянс вошли ВГТРК, «Первый канал», «Газпром-Медиа холдинг» и «Национальная Медиа Группа». Главная цель создателей единого продавца — снижение издержек и повышение эффективности работы на фоне падения рекламного рынка.