Ведущему не понравилось, что новый продюсер предложила перейти с бытовых тем на более серьёзные



Соцсети

Решение Андрея Малахова покинуть «Первый канал» связано со стремлением руководства телеканала добавить в ток-шоу «Пусть говорят» больше политических тем накануне президентских выборов в России, сообщает «Русская служба BBC».

Ранее сотрудники телекомпании пояснили, что конфликты Малахова с руководством начались в мае, когда на канал снова вернулась продюсер Наталья Никонова, ранее возглавлявшая студию спецпроектов «Первого».

По информации источников издания, недовольство команды Малахова вызвали темы, которые появились на программе с приходом Никоновой. Ранее программа всегда специализировалась на обсуждении социальной повестки и шоу-бизнеса: от массового отравления «Боярышником» до наркозависимости Даны Борисовой. Теперь в программе начали появляться политические темы.

Как пояснил собеседник издания, Никонова вернулась на «Первый», чтобы «перетрясти общественно-политический блок перед президентскими выборами». Конфликт, который вылился в угрозу Малахова уволиться, развился не только из-за этого, но и из-за отношения Никоновой к программе и работающим над ней людям в целом. «Она не учла, что команда сложившаяся уже», - резюмирует собеседник.

Отмечается, что несколько выпусков шоу, вышедших в эфир с мая, действительно были посвящены политике. Так, 27 июня и 12 июля в шоу речь шла об убийстве бывшего депутата Дениса Вороненкова в Киеве. 10 июля вышла программа о фильме Оливера Стоуна про Владимира Путина.

Но, как показывают данные Mediascope, политические темы вызывают меньший интерес у зрителей. Рейтинг «Прямой линии» с президентом на Первом канале оказался ниже, чем рейтинг выпуска «Пусть говорят» в тот же день. В студии у Малахова тогда обсуждали скандалы с актером Алексеем Паниным.

Ранее сообщалось, что журналист Егор Максимов в Twitter разместил информацию о том, что постоянный ведущий «Первого канала» Андрей Малахов решил перейти на ВГТРК. Позже в ВГТРК информацию опровергли. Телекритик Ирина Петровская уверена, что информация об уходе Малахова на ВГТРК на 80% ложная. «Это как предположить, что Путин перейдет с поста президента работать в московскую мэрию», - добавила она. Малахов - здравомыслящий человек, а здравого смысла уходить с «Первого» нет, отмечает Петровская.

Иные эксперты, опрошенные издаем полагают, что Малахов не пропагандист и не связан с политикой. «Он, скорее, как наркотик, на котором сидит значительная часть наших сограждан - если он уйдет на другой канал, они его будут смотреть и там», - резюмировал политолог Григорий Добромелов.

Уточним, что ни «Первый канал», ни сам Андрей Малахов информацию об увольнении пока не подтверждают. Однако уход телеведущего активно обсуждается в Сети, а некоторые компании и даже хоккейный клуб «Спартак» спешат предложить телеведущему работу.

Так, руководство ХК «Спартак» обратилось к Малахову с предложением не прерывать профессиональную карьеру и продолжить ее в качестве ведущего домашних матчей клуба, следует из письма, опубликованного в Twitter ХК.