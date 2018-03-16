Компания ведет переговоры с ФАС о мирном урегулировании спора

Федеральная антимонопольная служба пришла к взаимопониманию в переговорах с руководством немецкого концерна Bayer в рамках его слияния с американской Monsanto, сообщается на сайте ведомства.

Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что в рассмотрения ходатайства компании Bayer о покупке компании Monsanto ФАС — не единственное конкурентное ведомство, которое выдвигает свои требования при согласовании этой сделки. Еще не принято решение Комиссией по конкуренции Индии, Европейской комиссией, Министерством юстиции США. Китай, согласовавший сделку, выдвинул компании Bayer ряд серьезных условий.

«Это сделка не про морковку и не про капусту брокколи. Это сделка про big data, про платформенные решения, про комплексные решения в области точного земледелия, это сделка про технологии ускоренной селекции. И именно в этих областях, а не в продажах средств защиты растений, химикатов и семян, и кроются основы для возникновения и усиления рыночной власти при объединении бизнесов Bayer и Monsanto», — подчеркнул Цыганов.

Тем не менее, российский регулятор пришел к взаимопониманию с руководством Bayer. «И мы видим, что именно с этой точки зрения рассматривают эту сделку конкурентные ведомства в подавляющем большинстве других юрисдикций», — заключил представитель ведомства.

Напомним, Еврокомиссия еще не вынесла решение по сделке. 13 февраля Bayer обратился в суд с иском против ФАС. Немецкий концерн не захотел передавать российским компаниям технологии в области селекции и предоставить им доступ к базам данных в области цифрового земледелия, как того требовал российский регулятор. Слушанье по делу состоится в апреле.