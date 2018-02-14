Компания оспаривает в суде предписание ФАС поделиться своими технологиями и базами данных в обмен на согласование сделки с Monsanto

Немецкая фармацевтическая компания Bayer заявила о готовности уйти из России, если суд не отменит предписание ФАС поделиться с российскими компаниями технологиями в области селекции семян и базами данных для цифрового земледелия в обмен на согласование сделки с Monsanto, сообщают «Ведомости».

«Это наш первый суд с ними. Они подали [иск] на той неделе и заявили, что готовы эту сделку не совершать на территории России, вообще отсюда уйдут», – сообщил руководитель службы Игорь Артемьев. Представитель Bayer подтвердил, что иск подан, но предупредил, что пока стороны продолжают диалог и соглашения с российской стороной не достигнуто. Иск носит процессуальный характер и не отменяет возможности переговоров, заключает представитель Bayer.

Ещё в 2016 году Bayer договорилась приобрести Monsanto за $66 млрд. В прошлом ноябре ФАС сообщила, что согласует сделку, если Bayer поделится с российскими компаниями технологиями. Служба объясняла свои требования тем, что слияние нанесет урон российскому рынку и возникнут риски для конкуренции, поскольку у объединенной компании будут значительные возможности выпускать семена сельскохозяйственных культур с заданными признаками. Кроме того, в распоряжении Bayer окажутся массивы больших данных и ключевые алгоритмы в сфере цифрового земледелия, что позволит ей предлагать производителям пакетные агротехнологические решения.

После того как ФАС выставила свои требования, представители Bayer не раз приезжали в Россию для обсуждения механизма передачи технологий, сообщил Алексей Иванов, директор Института права и развития «ВШЭ-Сколково», на базе которой создан Центр трансферта технологий. Несмотря на то, что российская сторона предлагала множество компромиссных вариантов трансферта, представители немецкой компании были готовы делиться только коротким списком технологий селекции культур, что явно недостаточно, чтобы выполнить требования ФАС, указывает он.

Эксперты считают, что действия Bayer и заявление о намерении уйти с российского рынка продиктованы желанием укрепить переговорные позиции. Пока ФАС не вынесла решения о ходатайстве о сделке, представители Bayer могут пытаться оспорить сам факт предъявления требований о передаче технологий либо размер, в котором эти требования предлагается передать.