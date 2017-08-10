Суд признал договор цессии «мнимым»

Апелляционная инстанция признала «мнимым» договор уступки прав требования долга (цессии) НАО «Юлмарт» на 248 млн руб. между сооснователем «Юлмарта» Дмитрием Костыгиным и его бывшим партнером Олегом Морозовым. Ответчик планирует оспаривать это решение, сообщает «Коммерсант». Таким образом, процесс банкротства интернет-магазина, инициированного Морозовым, приостановлено.

В ноябре 2016 года суд принял заявление Олега Морозова о признании НАО «Юлмарт» несостоятельным. Другой кредитор «Юлмарта», Сбербанк посчитал что Олег Морозов воспользовался правом требования только для того, чтобы инициировать банкротство интернет-компании и оспорил договор цессии. Сбербанк пояснил свое действие тем, что это усложнит процедуру возврата кредита, а также «нанесет ущерб интересам банка».

Суд признал договор цессии «мнимым» и заключенным его сторонами «исключительно для вида»: Костыгин, являясь бенефициаром «Юлмарта», «не мог инициировать банкротство подконтрольного ему общества без негативных правовых последствий».

В Сбербанке сообщили, что приветствуют решение суда. «После получения мотивировочного решения юристы обратятся в надзорную инстанцию. Как это решение скажется на иске о банкротстве НАО «Юлмарт», пока сказать сложно, ведь предстоят слушания в надзорной инстанции и, возможно, в Верховном суде», – заявил представитель Дмитрия Костыгина.

Окончательно судьбу Олега Морозова в качестве заявителя по делу о несостоятельности НАО «Юлмарт» определит суд 24 августа.

Проблемы с кредиторами у «Юлмарта» начались в 2016 году. Тогда же возник конфликт между акционерами компании, который привел к фактическому блокированию работы ее органов управления. Месяц назад Арбитражный суд города Москвы принял решение взыскать с НАО «Юлмарт» 782 млн руб. в пользу ООО «Сбербанк факторинг».

В конце июня прошла информация о закрытии 15% точек выдачи заказов в некоторых регионах России. Причина – низкие операционные показатели.