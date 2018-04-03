Исключения коснутся санируемых финансовых организаций

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центробанк (ЦБ) обсуждают введение запрета на использование в рекламе финансовых услуг информации о государственном участии в капитале банка, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замглавы ФАС Андрея Кашеварова.

Дело в том, что ФАС сейчас сталкивается с «массой случаев», когда банки рекламируют финансовые услуги, подчеркивая свою надежность за счет государственного участия в их капитале.

«Мы с ЦБ обсуждаем введение запрета на использование в рекламе финансовых услуг информации о наличии госучастия в уставном капитале [банка]», — сообщил Кашеваров, отметив, что этот запрет может иметь и исключения, например, в случаях с санируемыми банками.

Кроме того, ФАС предлагает запретить заключение договоров об оказании финансовых услуг, консультирование и размещение рекламы финуслуг в зданиях госорганов.